فهد البطل الحلقة 22.. أحمد العوضي يعترف بموت ضياء أمام لوسي

شهدت الحلقة 22 من مسلسل فهد البطل، مواجهة قوية بين أحمد العوضي والفنانة لوسي بعدما علمت أنه السبب وراء اختفاء وخطف ابنها ضياء.







واعترف أحمد العوضي بحقيقة ما حدث وأن توفيق التمساح خدعه لاختطاف ضياء وكشف حقيقة علاقته بتوفيق التمساح.



وانهارت فايزة الشيخ بعدما علمت بوفاة ابنها ولكن فهد البطل وعدها بالأخذ بثأر ابنها ووالده من توفيق التمساح وعائلته.



وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.