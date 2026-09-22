جوتيريش: ماضون نحو عالم متعدد الأقطاب يتسم بالتشرد

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: تتعرض ألياتنا للعمل الجماعي لضغوط متزايدة فمن الواضح أننا نمضي نحو عالم متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن هذا التحول لا رجعة فيه لكن ثمة طرقا شتى لتحديد شكل تعدد الأقطاب.

وأضاف: إحدى الاحتمالات هي التوصل إلى عالم يتسم بالتشرد وبمنطق الصفقات، عالم تتصاعد فيه التوترات ويتفاقم فيه انعدام الثقة ويتسم بتصدع الأسواق وضعف المؤسسات، ويتسم بتقلص التعاون والحسابات الصفرية.

وتابع: ومن نواحي عديدة هذا هو المسار الذي نسير فيه اليوم لكن ثمة مسار آخر نحو التعددية القطبية المترابطة، عالم قائم على الترابط وتدعمه شبكة كثيفة من الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية، عالم تتعايش فيه مراكز نفوذ متعددة ضمن إطار مشترك للقانون الدولي وقواعد مشتركة ويمكن لعالم من هذا القبيل أن يساعدنا على تجنب نزعات الهيمنة.