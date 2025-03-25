قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
ضباط وضابطات الشرطة يوزعون وجبات إفطار على الصائمين.. صور
البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
النواب يقر عقوبات تصل للحبس ضد من يقدمون بلاغات كيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية
عمرو السولية يدعم علي معلول بعد ظهوره بشارة الكابتن أمام طلائع الجيش
الهلال الأحمر الفلسطيني: لا يزال مصير 9 من أفرادنا مجهولا
زكاة الفطر.. موعدها وأحكامها وقيمتها لهذا العام
موائد الرحمن .. طقس يزين شوارع مصر كل رمضان | ما القصة؟
شائعة إخوانية.. مصدر أمني ينفى إضراب نزلاء مراكز للإصلاح والتأهيل عن الطعام
شاهد.. كلب شرس يهاجم آخر ويقتله بالشارع.. الداخلية تضبط صاحبة الواقعة
الصحة الفلسطينية: الاحتلال دمر معظم مراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: الاحتلال دمر 32 مركزا صحيا من أصل 50 بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يستقبل عضو اللجنة الأولمبية الدولية لبحث تعزيز التعاون

وزير الشباب والرياضة يستقبل عضو اللجنة الأولمبية الدولية لبحث تعزيز التعاون
وزير الشباب والرياضة يستقبل عضو اللجنة الأولمبية الدولية لبحث تعزيز التعاون
إسراء أشرف

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء الجهود المستمرة لدعم الحركة الأولمبية والرياضيين المصريين.

وزير الشباب والرياضة يستقبل عضو اللجنة الأولمبية الدولية لبحث تعزيز التعاون

في مستهل اللقاء، تقدم الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة إلى آية مدني ، بمناسبة فوزها بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مكانة مصر الرائدة في الرياضة العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة لدعم الرياضيين المصريين على المستوى الدولي.

كما تطرق وزير الشباب والرياضة، إلى دور مصر الفاعل في المنظومة الأولمبية، مشيدا بمشاركة مصر في اختيار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المؤسسات الرياضية، حيث كانت آية مدني هي ممثلة الدولة المصرية في عملية التصويت لاختيار رئيس اللجنة الأولمبية الجديد.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تحياته وتهنئته لرئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الجديدة بمناسبة فوزها بهذا المنصب، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في قيادة الحركة الأولمبية العالمية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تطلع مصر لتعزيز التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية في مختلف المجالات التي تخدم تطور الرياضة عالميًا.

من جانبها، أعربت آية مدني عن سعادتها بلقاء وزير الشباب والرياضة، مشيدة بالدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة للرياضيين، والذي يساهم في تحقيق إنجازات رياضية متميزة.

وأكدت حرصها على التعاون الدائم مع الوزارة لتطوير الرياضة المصرية وتعزيز تواجدها على الساحة الدولية، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف الألعاب الرياضية.

وزير الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية الدولية أشرف صبحي وزير الرياضة اللجنة الأولمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر كانت أمس

هل ليلة القدر كانت أمس 25 رمضان أم ننتظر ليلتين؟.. 7 من 10 علامات ظهرت

علامات القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

زيادة الدعم في التموين

مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد

محمد رمضان وياسمين صبري

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

معتمر

عيالي ومراتي سرقوا فلوسي.. معتمر يستغيث بمدير أمن الجيزة من أمام الكعبة

حالة الطقس

صيف مبكر.. انقلاب مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذا موعد الذروة

محمد رمضان

بعد خلافهما في حفل السحور.. ياسمين صبري تلغي متابعة محمد رمضان

محمد رمضان و ياسمين صبري

إنتي مجنونة.. تفاصيل خناقة محمد رمضان وياسمين صبري في السحور ووالدها يرد

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

قفزة أكاديمية.. جامعة عين شمس تتصدر في 15 تخصصًا عالميًا بتصنيف QS 2025

الاتحاد المصري للغرف السياحية

ندوة للتوعية الضريبية بالتعاون بين اتحاد الغرف السياحية ومصلحة الضرائب.. اليوم

المركز القومي للبحوث

القومي للبحوث يطلق سلسلة توعوية جديدة بعنوان صحتك في العيد

بالصور

طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد

طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد
طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد
طريقة عمل بسكويت لانكشير في العيد

طريقة عمل الغريبة الدايبة بثلاث مكونات فقط في 15 دقيقة

طريقة عمل الغريبة الدايبة
طريقة عمل الغريبة الدايبة
طريقة عمل الغريبة الدايبة

بكيلو دقيق.. طريقة عمل كحك العيد بمذاق جيد ورائحة طيبة

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد