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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن إعلان شركة بلبن المسيء لـ العبد

الأعلى لتنظيم الإعلام
الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 قررت لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الخميس الماضي، منع عرض إعلان لشركة "بلبن" مؤقتًا واستدعاء الممثل القانوني للشركة، بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من إعلان لشركة "بلبن" للمنتجات الغذائية والحلويات، يتضمن إساءة لشركة “العبد”.

وحضر الممثل القانوني لشركة "بلبن" ومعه المسئولون من شركة الدعاية المنفذة للإعلان، أول أمس الأحد، لجلسة استماع أمام لجنة الشكاوى حول ما تضمنه الإعلان من مشاهد بها إساءة لشركة "العبد" وهو ما يعد مخالف للأكواد والمعايير الخاصة بالمجلس، وقرر الممثل القانوني للشركة بأن الإعلان لم يتم بثه على أي قناة فضائية وأنه جرى إذاعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، وأنهم على استعداد لتعديله ليتوافق مع الضوابط والمعايير الخاصة بالمجلس، وبما لا يسيء للشركات المنافسة، وذلك خلال 3 أيام على الأكثر.

وتواصل الممثل القانوني لشركة "بلبن"، اليوم الثلاثاء، مع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أنه تم إجراء تعديل للإعلان ليتوافق مع الضوابط والمعايير الخاصة بالمجلس، وتم تكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعته والتأكد من تعديله على الفور.

جدير بالذكر أن شركة "العبد" أرسلت شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، ضد إعلان "بلبن" مؤكدة أنه تضمن إساءة واضحة للعلامة التجارية للشركة ولمؤسسها.

الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلام بلبن إعلان العبد

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