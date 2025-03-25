قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: واشنطن طلبت من دمشق عدم تولي مقاتلين أجانب أي مناصب قيادية
وفاة القارئ حسن عوض الدشناوي بعد تعرضه لحادث أليم
موعد أذان المغرب.. لا تنس دعاء النبي عند الإفطار وبعده
عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين
بعد قرار وزير العمل.. أجر مضاعف لهؤلاء في إجازة عيد الفطر
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
اليوم.. إعلان نتائج طرح المرحلة التاسعة للمتقدمين على الأراضي الصناعية
موقف مصري إسباني مشترك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟.. مرصد الأزهر يجيب
ترامب: اختراق محادثاتي السرية وتسريبها في اليمن خلل
مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد
وزير الدفاع يوصى رجال الجيش الثاني بالحفاظ على الاستعداد القتالي العالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تبكير صرف مرتبات مارس 2025 وزيادات جديدة في الأجور لدعم الموظفين| التفاصيل الكاملة

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور
ياسمين القصاص

في خطوة جديدة تهدف إلى دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحقيق راحة أكبر لهم، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025،  حيث بدأت عملية صرف المرتبات اعتبارا من يوم الأحد 23 مارس 2025، بدلا من اليوم المعتاد 24 مارس، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية.

كما خصصت الوزارة ثلاثة أيام إضافية لصرف متأخرات المستحقات للعاملين، وذلك لتسهيل عملية الصرف وتجنب التزاحم.

موعد صرف مرتبات مارس 2025

وأوضحت وزارة المالية أن مرتبات شهر مارس ستكون متاحة عبر عدة منافذ، مثل البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البريد المصري، ابتداءا من يوم 23 مارس وحتى 27 مارس 2025.

وفي إطار تسهيل العملية، أهابت الوزارة بالعاملين ضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستظل متاحة في الحسابات البنكية في أي وقت بعد إيداعها.

أماكن صرف المرتبات

لتسهيل عملية صرف المرتبات، وفرت وزارة المالية عدة منافذ يمكن من خلالها الحصول على المرتبات، وهي:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM)
  • فروع البنوك المختلفة
  • مكاتب البريد المصري

جدول صرف مرتبات مارس 2025

كما خصصت وزارة المالية جدولا زمنيا لصرف المرتبات للعاملين في الهيئات والوزارات المختلفة، حيث يبدأ صرف المرتبات اعتبارا من يوم 23 مارس 2025،  وإليكم تفاصيل الجدول:

  • 23 مارس 2025: صرف المرتبات للعاملين في الهيئات التالية:

 - مجلس النواب

 - مجلس الأمن القومي

 - الجهاز المركزي للمحاسبات

 - المجلس القومي لحقوق الإنسان

 - المجلس الأعلى للصحافة

 - الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

 - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

 - وزارات التموين، التجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

  • 24 مارس 2025: صرف المرتبات للعاملين في الوزارات التالية:

 - التعليم العالي

 - التنمية المحلية

 - العدل

 - الكهرباء

 - التخطيط

 - الاستثمار

 - التعاون الدولي

 - التربية والتعليم

 - الزراعة

 - الخارجية

 - الشباب والرياضة

 - المالية

 - المحكمة الدستورية العليا

 - الأزهر

 - دار الإفتاء المصرية

 - هيئة النيابة الإدارية

 - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

 - هيئة قضايا الدولة

 - مجلس الوزراء

 - النيابة العامة

 - اللجنة العليا للانتخابات

زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025

وفي إطار تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، مع تطبيق زيادة في رواتب العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه، وفقا للدرجة الوظيفية.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2025

وتضمن جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025 زيادة ملحوظة في الرواتب وفقا للدرجة الوظيفية، كما يلي:

 - الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.

 - الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.

 - الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.

 - الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.

 - الدرجة الثانية: 8900 جنيه.

 - الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

 - درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه.

 - الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه.

 - الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.

نسبة الزيادة الجديدة في المرتبات

وتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة بين 13% إلى 18%، حيث يحصل العاملون في الدرجات الوظيفية العليا على زيادة بنسبة 13%، في حين ترتفع النسبة إلى 18% للعاملين في الدرجة السادسة.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

من المقرر بدء تنفيذ زيادة المرتبات الجديدة اعتبارا من يوليو 2025، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين في مختلف القطاعات.

دعم إضافي للعاملين بالدولة

إلى جانب زيادة المرتبات، تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة عددا من الإجراءات الأخرى، مثل رفع المعاشات وتقديم تسهيلات تمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة. 

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لمواجهة التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

الأجور المرتبات الحد الأدنى للأجور الموظفين مجلس الوزراء مرتبات شهر مارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر كانت أمس

هل ليلة القدر كانت أمس 25 رمضان أم ننتظر ليلتين؟.. 7 من 10 علامات ظهرت

رئيس الوزراء

عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين

زيادة الدعم في التموين

مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد

الأعلى لتنظيم الإعلام

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن إعلان شركة بلبن المسيء لـ العبد

وزير التربية والتعليم

مدة إجازة عيد الفطر 2025 للمعلمين.. تفاصيل رسمية تحسم الجدل

الدكتور مبروك عطية

بسبب شاكوش وسعد الصغير.. جامعة الأزهر تحيل الدكتور مبروك عطية إلى التحقيق

أسعار السجائر

تفاصيل أسعار السجائر بعد آخر زيادة رسمية | بكام العلبة الآن؟

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن محمد دياب بسبب الوشق المصري.. والأخير يرد :اي حاجه تضايقكم هعملها

بعد تداول صورته مع الوشق.. محمد دياب يرد على الإعلام العبري بتعليق ناري

بالصور

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357
قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357
قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357

وزير الدفاع يوصى رجال الجيش الثاني بالحفاظ على الاستعداد القتالي العالي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

فوائد شرب الكاكاو.. مشروب يعزز صحة القلب والدماغ وله فوائد مذهلة

فوائد شرب الكاكاو
فوائد شرب الكاكاو
فوائد شرب الكاكاو

طريقة عمل مهلبية العيد في البيت ..صور

طريقة عمل مهلبية العيد في البيت
طريقة عمل مهلبية العيد في البيت
طريقة عمل مهلبية العيد في البيت

فيديو

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يوصى رجال الجيش الثاني بالحفاظ على الاستعداد القتالي العالي

حريق مخزن مستلزمات طبية

شاهد.. حريق مخزن مستلزمات طبية بجوار مبنى البريد في رمسيس بالقاهرة

سلوي عثمان

سلوي عثمان: عمرو سعد حنين و"مكنش" عايز يضربني بالقلم في سيد الناس l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد