قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بالبحيرة | بالصور

نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل إلتهم أحد المقاهى بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بسبب ماس كهربائى ، و تم إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة.

إصابة أحد أفراد رجال الحماية المدنية

مما أسفر الحريق عن انهيار بلكونة العقار السكني الواقع فوق المقهى، وإصابة أحد أفراد رجال الحماية المدنية أثناء محاولته السيطرة على النيران التي ألتهمت جزءًا كبيرًا من المكان.

وخلال عملية إخماد الحريق، تعرض أحد رجال الحماية المدنية للإصابة ، و تبين إنه يدعى " عمر رجب " 41 سنة إصابته بكدمات و سحجات بالجسم و كسر بالساق اليسرى ، مما استدعى نقله إلى المستشفى الشاملة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



و تم فرض كردون إمنى و إغلاق المنطقة المحيطة بالمقهى لضمان سلامة المواطنين ولتسهيل عمليات الفحص والتحقيق، و حرر محضر بالواقعة .