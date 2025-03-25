نمبر وان.. محمد رمضان يهدي سيدة 100 ألف جنيه

قدم الفنان محمد رمضان، حلقة جديدة اليوم من من برنامج "مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي" .

وقال محمد رمضان، :" قلنا هنكسب أول واحد يقول إنه بيحب رقم واحد من الأرقام من 1 لـ 9 ".

وسأل محمد رمضان سيدة: إيه أكتر رقم بتحبيه من 1 لـ 9 ؟، وردت السيدة: نمبر وان".

وتاابع محمد رمضان :" كسبتي معانا 100 الف جنيه.. وأنا سبب جايبلك هدية من ربنا".

مدفع رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".

