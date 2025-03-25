تحذير من الشخصية الشفافة.. ملهاش دور إيجابي

كشف الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية، عن نوع جديد من الشخصيات السلبية التي تحيط بنا، وهي "الشخصية الشفافة"، التي لا تلعب أي دور إيجابي تجاه الآخرين، لكنها في الوقت ذاته تساهم في إيذائهم بطريقة غير مباشرة.

وأوضح الدكتور أحمد هارون، خلال تقديمه برنامج «علمتني النفوس» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه الشخصية تعتقد أنها لم تؤذِك لأنها لم تفعل شيئًا سلبيًا بشكل مباشر، لكن في الحقيقة، هي تفتح الطريق أمام الأشخاص المؤذيين للوصول إليك.

وأضاف هارون أن هذه الشخصية لا يجب أن تحزن عليها أو تحاول التقرب منها، كما لا يجب أن تُبقيها ضمن دائرتك، لأنها ببساطة قد تستغلك عند أول فرصة.

وأشار إلى أن هذه الشخصية لن تدافع عنك إذا تعرضت للغيبة، ولن يكون لها أي دور في حياتك، لذا من الأفضل تركها وشأنها، لأنها ببساطة ليس لها قيمة حقيقية في حياتك.

