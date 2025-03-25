كريم حسن شحاتة: الزمالك عاد للمنافسة بعد نقاط الأهلي

علق الإعلامي كريم حسن شحاتة عن تصريح سابق له حول نادي الزمالك، حيث أشار إلى أن الفريق لم يكن يتمتع بالشخصية القوية، وأن جودة اللاعبين لم تكن تسمح لهم بالفوز بالبطولات لكنه أوضح أن هذا الرأي كان يخص فترة معينة، وليس حُكماً دائماً على الفريق.

وعند سؤاله عما إذا كان لا يزال متمسكًا برأيه السابق، أكد كريم حسن شحاتة خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الوضع الحالي مختلف تمامًا، حيث يرى أن الزمالك يعيش فترة جيدة مع المدرب البرتغالي بيسيرو، وأن الفريق يسير بشكل إيجابي.

كما أضاف أن الفوز بثلاث نقاط في مباراة الأهلي – التي لم تُلعب – ساهم في إعادة الزمالك إلى المنافسة من جديد.

كما أوضح أن تصريحاته تأتي ضمن سياق العمل الإعلامي اليومي، حيث يتغير أداء الفرق بين فترة وأخرى، مشددًا على أن أي ملاحظات سابقة تخص أوقات معينة وليست تقييمًا ثابتًا للفريق.

