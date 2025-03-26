لليوم الثاني.. استمرار صرف معاشات أبريل لـ 11.5 مليون مستحق

تستمر عملية صرف معاشات شهر ابريل 2025 لليوم الثانى على التوالى من خلال منافذ الصرف .

انتظمت امس عملية صرف معاشات ابريل 2025 من خلال منافذ الصرف مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وال atm للمستحقين البالغ عددهم 11.5 مليون صاحب معاش ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه .

وشهدت منافذ ماكينات الصراف الالية وفورع بنك ناصر الاجتماعي تزاحم أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية .

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد وضعت كافة الاجراءات اللازمة لصرف معاش شهر ابريل 2025 قبل حلول اجازة عيد الفطر المبارك .



وكان قد أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، عن تبكير صرف المعاشات على ان يتم الصرف اعتبارا من الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل و ذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم قبل اجازة عيد الفطر المبارك

وأشار عوض إلي انه يمكن لأصحاب المعاشات و المستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية و مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية و كذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M و المحافظ الإلكترونية و ذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه