قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصريح مفاجئ من مستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن التسريب الأمني في «شات اليمن»
الرئيس السيسي يوافق على تجديد الثقة في الدكتور محمد الضويني وكيلا للأزهر
صلاة التسابيح.. 6 منح ربانية لمن يؤديها في العشر الأواخر من رمضان لا تغفلها
بشرى للمواطنين.. الطقس أول أيام العيد وموعد انتهاء الموجة الحارة
ملتقى الأزهر: شهادات غير المسلمين في النبي إرث إنساني يجسد العدل والرحمة
أشخاص ممنوعون من تناول كحك العيد والبسكويت.. احذر إن كنت منهم
حركة فتح: يجب على حماس الاستماع لصوت الشعب الفلسطيني ومغادرة المشهد في غزة
إبراهيم حسن يكشف كواليس جديدة حول استبعاد إمام عاشور من المنتخب
بشرى للمواطنين.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس اليوم الأربعاء
غير الملتزم في الحرب بيتعدم.. تعليق مثير من حسام حسن على لفظ مصطفى محمد
عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
مستعجلين ليه على موتي.. إبراهيم شيكا ينفي شائعة وفاته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق مثير من فتحي سند على صلح الخطيب ومرتضى منصور

الخطيب
الخطيب
ميرنا محمود

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي صلح كابتن محمود الخطيب و مرتضي منصور  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :الصلح ..بين مرتضى والخطيب إشارة الى ان حجم أى عداء مهما كان من الممكن أن ينتهى فى ثانية ،طالما ان النوايا حسنة والرغبة اكيدة فى نسيان الماضى وبدء صفحة جديدة .

و اضاف فتحي سند :ولا اعتقد ان الخطيب ومرتضى وقد اقدما على هذه الخطوة الشجاعة لن يسمح لمن حولهما من  “خبثاء “ ان يعبثوا  فى العلاقة بينهما   مستقبلا بغرض " الوقيعة " مرة أخرى.

أعلن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قبول مبادرة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، للتصالح وإنهاء الخصومة التي جمعتهما طوال الفترة الماضية، وإغلاق جميع القضايا والنزاعات القانونية التي كانت بينهما.


إعلان صلح الخطيب ومرتضى منصور 

وقال محمود الخطيب في بيان نشره منذ قليل: أقدر رسالة المستشار مرتضى منصور وتأكيده على تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتي، وللأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي.
وأضاف الخطيب: وسنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة، وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة، و"عفا الله عما سلف".


تصالح الخطيب ومرتضى منصور

وشهدت السنوات الماضية دخول محمود الخطيب ومرتضى منصور في نزاعات قانونية وقضايا متبادلة بينهما ألقت بظلالها على المشهد الرياضي المصري، وسط محاولات للتوفيق بينهما وإنهاء الخلافات، لاسيما أنهما يمثلان قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.


وسعى العديد من الشخصيات العامة والرياضية للتوفيق بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب في أكثر من مرة، كما بادر مرتضى منصور بالإعلان عن تخليه عن أي نزاع مع الخطيب بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها رئيس النادي الأهلي.

ومنذ ابتعاده عن رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك سعى مرتضى منصور لإنهاء عدد من الخلافات التي دخل فيها مع عدد من الشخصيات مثل الإعلامي أحمد شوبير، وكذلك الكاتب والمؤلف مدحت العدل.

مرتضى منصور يعلن إنهاء خصومته مع الخطيب
وأصدر مرتضى منصور بيانًا قال فيه: “أعلن تصالحي الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، والذي سبق أن عبّرت عن رأيي فيه في أحد البرامج، أنه نموذجٌ رياضيٌّ يُحتذى به، وكنت أحد محبيه، وما زلت عند رأيي بصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهي من عدمه، فإنني أُؤكد احترامي الكامل له، ولأسرته الصغيرة، وعلى رأسهم زوجته الفاضلة، رفيقة كفاحه، وشقيقاته الكريمات، وكذلك أسرته الكبرى: مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء جمعيته العمومية، وجماهيره".


وأضاف “ لم يكن يومًا مقصدي الإساءة إليه أو إلى أهل بيته أو إلى النادي الأهلي وجماهيره المحترمة، والخلاف السابق بيننا لم ولن يُغيّر من تقديري له شيئًا، وللمرة الثانية، أُؤكد أن موقفي هذا لا يرتبط بمسار التقاضي، بل نابع من قناعة داخلية، وإرادة صافية، ورغبة في أن يسود الاحترام والتقدير المتبادل بيننا، وكذلك بيني وبين زميلي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي”.

مرتضي منصور محمود الخطيب صلح الخطيب و مرتضي منصور تصريحات الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين

صورة من اللقاء السابق

مفاجأة في شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية

رئيس الوزراء

وزير العمل يعلن إجازة العيد للقطاع الخاص .. كام يوم؟

الكارت الموحد

شوف إنت منهم ولا لأ.. من هم الحاصلون على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟

إنستاباي

رسميا.. بدء تطبيق رسوم على خدمات “إنستاباي” من أول إبريل

اجازة عيد الفطر

إجازة العيد 5 أيام للقطاع الحكومي والخاص .. تفاصيل

الدكتور مبروك عطية

التحقيق مع مبروك عطية بسبب برنامجه الرمضاني.. ومصادر تتوقع العقوبة

دولار امريكي

تراجع رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

حفل افطار العائلة السكندرية

يضم 15 ألف شخص.. محافظ الإسكندرية يشارك في حفل إفطار العائلة السكندرية

قافلة طبية

الدقهلية.. 1244 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت يعيش

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ ينهي أزمة 466 مزارعًا بسيدي سالم | تفاصيل

بالصور

اقتصادي وكريمي.. طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستق

طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق
طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق
طريقة تحضير صوص البستاشيو بدون فستدق

لدعم مجدي يعقوب.. ليلة رمضانية جمعت هاني فرحات وأنغام بقصر محمد علي

هانى فرحات
هانى فرحات
هانى فرحات

أشخاص ممنوعون من تناول كحك العيد والبسكويت.. احذر إن كنت منهم

فئات ممنوعة من تناول كحك العيد والبسكويت
فئات ممنوعة من تناول كحك العيد والبسكويت
فئات ممنوعة من تناول كحك العيد والبسكويت

ما أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس من دون الإضرار ببشرتك؟

أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان
أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان
أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان

فيديو

تصريحات آية سماحة

تعرضت للتحرش واشتغلت في السياحة وبعت هدومي.. آية سماحة تحكي أصعب محطات حياتها

طفل

الداخلية تكشف حقيقة اختطا.ف الأطفال وتجارة الأعضاء بالمنيا

رامي عياش

رفضت منصبا وزاريا.. تصريحات رامي عياش في حبر سري

متهم

القبض على شخص صدم فتاة بسيارته بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد