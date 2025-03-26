الخطيب يهنئ فريق الطائرة بلقب الدوري

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على تهنئة الفريق الأول للكرة الطائرة بعد فوزه بلقب بطولة الدوري للموسم الثاني علي التوالي .

وأشاد الخطيب بالروح العالية للاعبين والأداء المتميز والاصرار علي حصد البطولة وقبلها الفوز ببطولة السوبر المصري وهو ما يعد خطوة في مشوار حافل بالتحديات ويحتاج الاستعداد الجيد .

وقال إن الفريق سوف يخوض منافسات البطولة الافريقية بعد فترة قليلة ويحتاج إلى جهد كبير.

وعبر ‏رئيس ‏النادي عن تقديره لمنظومة العمل بالفريق، والتعاون بين كافة العناصر، ‏والتعامل مع كافة المباريات بمنتهى الجدية، وهو الأمر الذي انعكس على ‏الفريق ‏وظهوره ‏بمستوى مميز، وهنأ جماهير ‏الأهلي الداعمة لفرق النادي في كل المناسبات المحلية والقارية.

