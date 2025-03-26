حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على تهنئة الفريق الأول للكرة الطائرة بعد فوزه بلقب بطولة الدوري للموسم الثاني علي التوالي .
وأشاد الخطيب بالروح العالية للاعبين والأداء المتميز والاصرار علي حصد البطولة وقبلها الفوز ببطولة السوبر المصري وهو ما يعد خطوة في مشوار حافل بالتحديات ويحتاج الاستعداد الجيد .
وقال إن الفريق سوف يخوض منافسات البطولة الافريقية بعد فترة قليلة ويحتاج إلى جهد كبير.
وعبر رئيس النادي عن تقديره لمنظومة العمل بالفريق، والتعاون بين كافة العناصر، والتعامل مع كافة المباريات بمنتهى الجدية، وهو الأمر الذي انعكس على الفريق وظهوره بمستوى مميز، وهنأ جماهير الأهلي الداعمة لفرق النادي في كل المناسبات المحلية والقارية.
الخطيب يهنئ فريق الطائرة بلقب الدوري
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على تهنئة الفريق الأول للكرة الطائرة بعد فوزه بلقب بطولة الدوري للموسم الثاني علي التوالي .