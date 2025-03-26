قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: استعدادات مكثفة لعيد الفطر وتوفير الخدمات للمواطنين
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
مليار دولار.. أرقام مرعبة تخص جوائز كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي
مدبولي: الحكومة طورت الشركات التابعة من خلال برنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة
مدبولي: الانتهاء من صياغة برنامج رد أعباء الصادرات وتطبيقه لمدة 3 سنوات
مدبولي: المرحلة الأولي من الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية بدأت بالفعل
القرار الأقرب داخل الأهلي بعد رفض شكواه.. تفاصيل
الوزراء: طرح إعلان سكن لكل المصريين رقم 7 بإجمالي 115 ألف وحدة سكنية
الحكومة: انتهاء صياغة برنامج رد اعباء الصادرات والإعلان خلال اسبوعين
مدبولي: مصر توصل جهدها لاستئناف المسار التفاوضي وتنفيذ خط إعادة الإعمار في غزة
رئيس الوزراء: نسبة البطالة انخفضت لـ 6.4%.. فيديو
موعد أذان المغرب.. استعد بعده لليلة القدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

معالج روحاني نصاب.. عقوبات رادعة لدجال كرموز وفقا للقانون

دجال كرموز
دجال كرموز
محمد الشعراوي

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.

النصب والإحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى ، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

عقوبة الدجل والشعوذة

تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

ويعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أوغير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.

ويعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أوالتأثير على عقولهم.

ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أومعرفة الأسرار أو الإخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

- وفى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

الإحتيال على المواطنين العلاج الروحانى النصب والإحتيال عقوبة الدجل والشعوذة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الافتاء

دار الإفتاء: إعلان موعد عيد الفطر المبارك السبت المقبل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

تمرد «عاشور» على المنتخب وألفاظ سيئة من مصطفى محمد .. أزمة جديدة بعد تصريحات حسام حسن | تفاصيل

وزير التربية والتعليم

لا تطبق على المعلمين.. إجازة 7 أيام لطلاب المدارس بمناسبة عيد الفطر |تفاصيل

موعد صرف 500 جنيه الدعم الإضافي للتموين لأصحاب هذه البطاقات

موعد صرف 500 جنيه دعم إضافي لأصحاب هذه البطاقات التموينية

جدول رسوم التحويل على إنستاباي الجديد 2025 بعد إقرارها رسميا

جدول رسوم التحويل على إنستاباي بعد إقرارها رسميا

محمد الشقنقيري

عايزين إتاوة.. التحقيق في بلاغ الفنان محمد الشقنقيري ضد 3 أشخاص بأكتوبر

طريقة تنظيف السجاد الجاف

قبل العيد .. وصفة مذهلة لتنظيف السجاد بدون استخدام المياه

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل مشايخ سيناء

مفتي الجمهورية: أبناء سيناء نموذج وطني مشرف في الدفاع عن الوطن

آية أبو زهرة بعد التكريم

بعد تكريمها .. آية أبو زهرة : شكرًا للرئيس السيسي على دعمه لحفظة القرآن

وكيل الأزهر

وزير الأوقاف وأمين البحوث الإسلامية يهنئان وكيل الأزهر بتجديد الثقة له عاما جديدا

بالصور

تكريم 300 من حفظة القرآن الكريم من الطلاب وأولياء الأمور بالمنطقة الأزهرية بالشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل وفد كنسي لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الجرجير على السحور كنز غذائي متكامل

اختار الجرجير فى السحور.. فهو كنز غذائي
اختار الجرجير فى السحور.. فهو كنز غذائي
اختار الجرجير فى السحور.. فهو كنز غذائي

على السفرة فى العيد.. أحلى طريقة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة

على السفرة فى العيد..احلى طريقة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة
على السفرة فى العيد..احلى طريقة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة
على السفرة فى العيد..احلى طريقة لعمل سلطة الرنجة بالطحينة

فيديو

استغاثة معتمر مصري

من قلب الكعبة.. معتمر مصري يستغيث بعد ما سرقته مراته وولاده

رامي عياش

رفضت منصب وزاري ومبحبش المشاهد الجريئة.. رامي عياش يكشف أسرار لأول مرة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد لطلبة الأكاديمية المصرية والكليات العسكرية

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد