طاهر محمد طاهر يدخل فى نوبة ضحك بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

وقع طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى ضحية برنامج المقالب الشهير “رامز إيلون مصر”، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر".

وبدأ رامز جلال فى تنفيذ مقلبه فى طاهر محمد طاهر، وسخر منه قائلا:" محتاج تنشط العضلة الخلفية، عندك تردد فى التصويب".

ودخل طاهر محمد طاهر فى نوبة ضحك شديدة بعدما كشف رامز جلال عنه نفسه.

وكان كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن جاهزية نجم الأهلي طاهر محمد طاهر للمشاركة في مباراة الهلال السوداني.

وكتب أحمد حسن ؛"طاهر محمد طاهر شارك في تدريبات الأهلي الجماعية وأصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال السوداني".

تفاصيل برنامج «رامز إيلون مصر»



ويعرض برنامج رامز إيلون مصر بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة MbC مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وكان البرنامج قد استضاف في الحلقات السابقة أحمد العوضي وأحمد فهمي وزينة، ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور وكذا وسام أبو على.