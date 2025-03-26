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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رامز جلال لـ طاهر محمد طاهر: انت لاعب في الأهلي ولّا محاسب في بنك

رامز جلال وطاهر محمد طاهر
رامز جلال وطاهر محمد طاهر
أسامة علي

وقع طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى ضحية  برنامج المقالب الشهير “رامز إيلون مصر”، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر".

وسخر رامز جلال من ملابس طاهر محمد طاهر قائلا: "شوف ترزى يديق بنطلونك، لاعب فى الأهلى دا ولا محاسب فى بنك عيب تكلم واحدة ست وأنت حاطط إيدك فى جيبك..
شنب يوسف فخر الدين فى فيلم شياطين البحر، اسمي استاذ رامز جلال يا قليل الأدب".

من جانب آخر كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عن جاهزية نجم الأهلي طاهر محمد طاهر للمشاركة في مباراة الهلال السوداني.

وكتب أحمد حسن "طاهر محمد طاهر شارك في تدريبات الأهلي الجماعية وأصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال السوداني".

تفاصيل برنامج «رامز إيلون مصر»
 

ويعرض برنامج رامز إيلون مصر بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة MbC مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وكان البرنامج استضاف في الحلقات السابقة أحمد العوضي وأحمد فهمي وزينة، ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور ووسام أبو علي.

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