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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاهر محمد طاهر في مران الأهلى استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
رباب الهواري

انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، في التدريبات الجماعية لفريقه مساء الاثنين، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك بعد غيابه عن الملاعب منذ منتصف ديسمبر الماضي بسبب إصابة في العضلة الأمامية أعلى الركبة، قبل أن يتعرض لاحقًا لشد في العضلة الخلفية بعد تعافيه من الإصابة الأولى.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة. وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع جهازه المعاون لمناقشة الترتيبات الخاصة بالمباريات القادمة والتحديات التي تنتظر الفريق.

وشهد المران تدريبات بدنية مكثفة، إلى جانب تنفيذ فقرات خططية متنوعة وتقسيمة قوية بين اللاعبين، في إطار تجهيز الجميع بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهات الحاسمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره في البطولة.

طاهر محمد طاهر الأهلي الهلال السودانى دورى أبطال أفريقيا اخبار الرياضة

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