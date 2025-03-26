وكيل وزارة شباب الجيزة يشهد مبادرة القرآن يجمعنا و أمي جنتي من مركز شباب بشتيل

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، فعاليات احتفالية مركز شباب بشتيل بحفظة القرآن الكريم ، وتكريم الامهات المثاليات بعيد الأم ضمن مبادرة " أمي جنتي" ،" القرآن يجمعنا".

وأقيمت الاحتفالية داخل مركز شباب بشتيل تحت إشراف بلال نظير رئيس مجلس الادارة، في حضور السيد ايهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة ،الدكتور احمد البكري رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية، إبراهيم عبد الرازق مدير إدارة الهيئات الرياضية ،اسلام ياسين مدير إدارة شباب العجوزة ،احلام رجب مدير إدارة شباب اوسيم.وليد عباس امين الصندوق وسيد أبودياب عضو مجلس الادارة بالمركز و احمد سعيد المدير التنفيذي للمركز.



وقد رحب بلال نظير بجميع الحضور واكد خلال كلمته بحرص مجلس ادارته علي ترسيخ الجانب الثقافي والاجتماعي لزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية موكدا ان هذا اصبح تقليد ثابت و راسخ لدي المجلس وذلك في اطار حرص الدولة علي تعزيز دور مراكز الشباب في ثقل التنمية الشبابية بما يخدم مجتمعاتنا بشكل كبير بما يخلق روح الإنتماء للأسرة عامة، والاحتفاء بالأمهات بشكل خاص ،وحفظة القرآن الكريم وذلك لتزامن الشهر الفضيل مع أحتفالنا بالأمهات.

مشيداً بدورها الكبير في بناء المجتمع ورفعته فالأم هي أعظم كنز في حياة الإنسان و فضل الأم لا يمكن أن يوصف بكلمات، موجها شكره للدكتور محمود الصبروط علي دعمه المستمر لكافة مراكز الشباب و تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.