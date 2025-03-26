قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح لـ سكاي نيوز: الاحتجاجات في غزة موجهة ضد حماس وإسرائيل
ليلة القدر 2025.. ردد هذا الدعاء الآن أوصى به الرسول
المالية: حوافز ضريبية جاذبة لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا
تحالف الأحزاب: حديث الرئيس اليوم يعد منهجًا أصيلًا في بناء الدول
تحرك عاجل من التعليم بعد إلغاء مسمى معلم فصل
تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمواجهة الأهلي والهلال السوداني .. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة
مصر تستضيف البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في مايو القادم
رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور
هل كانت ليلة القدر 27 رمضان؟.. علاماتها ظهرت
كاميرات مراقبة وتحريات.. جهود لحل لغز العثور على جثة متفحمة بأوسيم
دعاء ليلة القدر 27 رمضان لكل ما تتمناه .. معك فرصة للفجر
من التعليم إلى الزراعة.. كيف ترك الملك فؤاد الأول بصمته في مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل وزارة شباب الجيزة يشهد مبادرة القرآن يجمعنا و أمي جنتي من مركز شباب بشتيل

الدكتور محمود الصبروط
الدكتور محمود الصبروط
منتصر الرفاعي

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، فعاليات احتفالية مركز شباب بشتيل  بحفظة القرآن الكريم ، وتكريم الامهات المثاليات بعيد الأم ضمن مبادرة " أمي جنتي" ،" القرآن يجمعنا".

وأقيمت الاحتفالية داخل مركز شباب بشتيل تحت إشراف بلال نظير رئيس مجلس الادارة، في حضور  السيد ايهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة ،الدكتور احمد البكري رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية، إبراهيم عبد الرازق مدير إدارة الهيئات الرياضية ،اسلام ياسين مدير إدارة شباب العجوزة ،احلام رجب مدير إدارة شباب اوسيم.وليد عباس امين الصندوق  وسيد أبودياب عضو مجلس الادارة بالمركز و احمد سعيد المدير التنفيذي للمركز.
 

وقد رحب بلال نظير بجميع الحضور واكد خلال كلمته بحرص مجلس ادارته  علي ترسيخ الجانب الثقافي والاجتماعي لزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية موكدا ان هذا اصبح تقليد ثابت و راسخ لدي المجلس وذلك في اطار حرص الدولة علي تعزيز دور مراكز  الشباب في ثقل التنمية الشبابية بما يخدم مجتمعاتنا بشكل كبير بما يخلق  روح الإنتماء للأسرة عامة، والاحتفاء بالأمهات بشكل خاص ،وحفظة القرآن الكريم وذلك لتزامن الشهر الفضيل مع أحتفالنا بالأمهات.

مشيداً بدورها الكبير في بناء المجتمع ورفعته فالأم هي أعظم كنز في حياة الإنسان و فضل الأم لا يمكن أن يوصف بكلمات، موجها شكره للدكتور محمود الصبروط علي دعمه المستمر لكافة مراكز الشباب و تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية  تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة القرآن يجمعنا وزير الشباب والرياضة مركز شباب بشتيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

دار الافتاء

دار الإفتاء: إعلان موعد عيد الفطر المبارك السبت المقبل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

شعاري الأهلي وبيراميدز

رد فعل مثير لحساب نادي بيراميدز بعد بيان اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء لصدى البلد: لدينا هيكلة تدريجية لأسعار المنتجات البترولية

وزير التربية والتعليم

لا تطبق على المعلمين.. إجازة 7 أيام لطلاب المدارس بمناسبة عيد الفطر |تفاصيل

موعد صرف 500 جنيه الدعم الإضافي للتموين لأصحاب هذه البطاقات

موعد صرف 500 جنيه دعم إضافي لأصحاب هذه البطاقات التموينية

جدول رسوم التحويل على إنستاباي الجديد 2025 بعد إقرارها رسميا

جدول رسوم التحويل على إنستاباي بعد إقرارها رسميا

ترشيحاتنا

خالد الجندى

خالد الجندي: الأخوة في القرآن تجمع كل البشر مهما اختلفت عقائدهم

ابراهيم الهدهد

إبراهيم الهدهد: الإسلام أمرنا بالتوسط في التعاملات المالية ونهى عن البخل والتبذير

الدكتور محمد مهنا

محمد مهنا: الصدق صفة الأنبياء والصالحين وطريق دخول الجنة

بالصور

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

رئيس الأركان
رئيس الأركان
رئيس الأركان

البصل الأخضر..كنز غذائى عند تناوله مع الرنجة والفسيخ

فوائد البصل الاخضر
فوائد البصل الاخضر
فوائد البصل الاخضر

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة27.. محمد هنيدي يكتشف تدبير صبري فواز لحادث غيبوبته

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

بعد الرنجة والفسيخ..طريقة مشروب الليمون بالنعناع

.طريقة مشروب الليمون بالنعناع
.طريقة مشروب الليمون بالنعناع
.طريقة مشروب الليمون بالنعناع

فيديو

رئيس الأركان

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

أحمد عبدالعزيز

أحمد عبد العزيز: جيهان نصر في “سابع سما”.. ورانيا يوسف تثير حيرتي

سيدة مسنه

خلافات على الايجار تدفع صاحب عقار للتعدى على سيدة مسنة بالشرقية

استغاثة معتمر مصري

من قلب الكعبة.. معتمر مصري يستغيث بعد ما سرقته مراته وولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد