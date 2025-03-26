إمام عاشور برفقة كهربا في أحدث ظهور.. شاهد

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الاهلي صورة جديدة عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر إمام عاشور برفقة محمود كهربا، لاعب الاتحاد الليبي على أغنية “صاحبي”.

الأهلي والهلال السوداني

وكان الأهلي قد حجز مقعده في دور الـ16 بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل واحد، بينما خسر في مباراتين، وسجل الفريق 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

يستعد الأهلي لملاقاة الهلال السوداني في مباراة مهمة ضمن ربع النهائي، حيث تعد هذه المواجهة ذات أهمية كبيرة للطرفين في مشوارهما القاري.