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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف عن رغبة إمام عاشور في العودة للمنتخب

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

تحدث الإعلامي أحمد حسن، عن موقف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي،  للعودة لحسابات المنتخب الوطني بعد إقصائه من قبل حسام حسن المدير الفني.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “إمام عاشور سيتواصل مع الجهاز الفني للمنتخب للتأكيد على عدم تمارضه، والتقدم باعتذار للعودة إلى الحسابات الفنية مرة أخرى”.

شرط العودة

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تمرد على المنتخب الوطني ويجب عليه الاعتذار لمصر أولاً من أجل العودة من جديد للانضمام لقائمة الفراعنة.


حسام حسن يعلن تمرد إمام عاشور على المنتخب

وقال حسام حسن خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة سيراليون: «إمام عاشور تمارض على المنتخب ويحب أن يعتذر لمصر كلها وعملها مرتين وقام بشوط الكرة في أحد التدريبات وكمان قال أنا نيجيري».

وتابع: «إمام عاشور كان يدّعي الإصابة للخروج من المنتخب وهو غير مصاب وما فعله يعتبر تجاوزًا ولن ينضم للمنتخب المصري إلا بعد الاعتذار للشعب المصري كله وأنا كمدير فني لمنتخب مصر يحمي اسم مصر ولن أقبل بتمرد أحد ومفيش حد أكبر من مصر».

منتخب مصر يفوز علي سيراليون

وحقق منتخب مصر الفوز على منافسه سيراليون بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم .

وجاء هدف منتخب مصر عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة مميزة من تريزيجيه اخترقت دفاعات سيراليون لتصل لنجم الزمالك الذي ترجمها على الفور لهدف مميز.

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