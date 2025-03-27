قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة السكك الحديدية يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك
أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس
الحكمة من إخفاء موعد ليلة القدر.. أمين الفتوى يوضح
تعرف على مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
هل رأيت ليلة القدر أمس 27 رمضان؟.. باقي 3 علامات لم تظهر حتى الآن
أول تعليق من اليابان بعد فرض ترامب رسوم جمركية على واردات السيارات
أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال بالقانون
تعذيب وصعق حتى الموت.. عجوز ينتقم من ابنه بعد طرده خارج المنزل بالجيزة
بعد توقيف نائب الرئيس.. تحذير أممي من انزلاق جنوب السودان إلى الحرب
دعاء ليلة القدر .. 12 كلمة قبل النوم تغفر ذنوبك كلها وتيسير الأمور الصعبة
متوسط سعر بيع اليورو اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. الأقباط الكاثوليك يقدمون التهنئة بعيد الفطر.. وتجهيز المساجد والساحات

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق 26 /3 /2025 أحداثا متنوعة. 

قام وفد الأقباط الكاثوليك بتقديم التهنئة إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك.  

وأثناء استقباله للوفد الكنسى بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد المرافق لهم .

https://www.elbalad.news/6525444

عيد الفطر المبارك 

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الإجتماع التنسيقى الذى عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المحافظين، وقيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والبيئة ، فضلاً عن مسئولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمتابعة آخر الإستعدادات الجارية بشأن إفتتاح المتحف المصرى الكبير .

https://www.elbalad.news/6525054

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم تجهيز 890 مسجد، بالإضافة إلى 53 ساحة بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك .

ويأتى ذلك فى إطار إستعدادات أجهزة المحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك حيث وجه المحافظ إلى قيام الوحدات المحلية برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة، وتنفيذ الإنارة بهذه الطرق والشوارع ، مع إجراء الصيانة اللازمة ومنع وجود وصلات مكشوفة حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين.

https://www.elbalad.news/6525311

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بتفقد قافلة المواد الغذائية المهداه من الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بإجمالى 1300 كرتونة وذلك بحضور أسامة حسين المدير التنفيذى للجمعية ، ومحمد يوسف مدير التضامن الإجتماعى ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان.

https://www.elbalad.news/6525331

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه تم الاستعداد الجيد بمختلف الجهات المعنية لإستقبال عيد الفطر المبارك ، وذلك فى ظل توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بهذا الشأن لضمان سلامة المواطنين ، وخلق الأجواء الترفيهية للإحتفال بهذه المناسبة. 

 وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة ، وغرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة إنتظام العمل خلال أيام العيد بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية.

https://www.elbalad.news/6525320

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن أنه جارى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى للإنتهاء من الإجراءات التنسيقية الخاصة بإستكمال مسافة 22 كم الخاصة بمسار توصيل الغاز الطبيعى من الجانب الغربى للنيل إلى الجانب الشرقى .

ويأتى فى بشرى سارة لأهالى مركز ومدينة كوم أمبو ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

https://www.elbalad.news/6525329

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد

شيخ الأزهر

بعد تعرض الإمام الأكبر لوعكة صحية.. رسالة عاجلة من شيخ الأزهر إلى الرئيس السيسي والمصريين

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من التعليم بعد إلغاء مسمى معلم فصل

الاهلي

الأهلي يخسر بثلاثية من زد وديا استعدادا للهلال السوداني

زيزو

إعلامي يزف بشرى بشأن زيزو

ليلة القدر

4 ركعات في ليلة القدر .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

صلاة التهجد - ليلة القدر

آيتان في القرآن تغنيك عن قيام ليلة القدر وتنال بهما عبادة ألف شهر.. رددهما الآن

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر 27 رمضان .. أفضل 7 أدعية نبوية رددها تقضي جميع الحوائج

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

بدرس التراويح بالجامع الأزهر.. مفتي الجمهورية: ليلة القدر هدية من الله لعباده

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالجامع الأزهر.. مفتي الجمهورية: ليلة القدر هدية من الله لعباده

دعاء يفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء يفتح لك الأبواب المغلقة.. ردده عند الشدائد

بالصور

هنا شيحة بـقفطان رمضاني في أحدث ظهور لها

.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

عند التسمم من الفسيخ.. هذه الأعراض احذر منها

التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ

إطلالة ساحرة.. بوسي تتألق بالقفطان الأسود والمكياج الهادئ.. شاهد

بـ قفطان قطيفة..بوسي تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها
بـ قفطان قطيفة..بوسي تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها
بـ قفطان قطيفة..بوسي تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها

فيديو

اعلان بلبن

بسبب كحك العيد.. قصة اعتذار بلبن عن إعلانها وقرار الأعلى للإعلام بمنعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد