أسوان في 24 ساعة.. الأقباط الكاثوليك يقدمون التهنئة بعيد الفطر.. وتجهيز المساجد والساحات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق 26 /3 /2025 أحداثا متنوعة.

قام وفد الأقباط الكاثوليك بتقديم التهنئة إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأثناء استقباله للوفد الكنسى بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد المرافق لهم .

https://www.elbalad.news/6525444

عيد الفطر المبارك

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الإجتماع التنسيقى الذى عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المحافظين، وقيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والبيئة ، فضلاً عن مسئولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمتابعة آخر الإستعدادات الجارية بشأن إفتتاح المتحف المصرى الكبير .

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أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم تجهيز 890 مسجد، بالإضافة إلى 53 ساحة بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك .

ويأتى ذلك فى إطار إستعدادات أجهزة المحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك حيث وجه المحافظ إلى قيام الوحدات المحلية برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة، وتنفيذ الإنارة بهذه الطرق والشوارع ، مع إجراء الصيانة اللازمة ومنع وجود وصلات مكشوفة حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين.

https://www.elbalad.news/6525311

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بتفقد قافلة المواد الغذائية المهداه من الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة بإجمالى 1300 كرتونة وذلك بحضور أسامة حسين المدير التنفيذى للجمعية ، ومحمد يوسف مدير التضامن الإجتماعى ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان.

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أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه تم الاستعداد الجيد بمختلف الجهات المعنية لإستقبال عيد الفطر المبارك ، وذلك فى ظل توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بهذا الشأن لضمان سلامة المواطنين ، وخلق الأجواء الترفيهية للإحتفال بهذه المناسبة.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة ، وغرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة إنتظام العمل خلال أيام العيد بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية.

https://www.elbalad.news/6525320

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن أنه جارى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوى للإنتهاء من الإجراءات التنسيقية الخاصة بإستكمال مسافة 22 كم الخاصة بمسار توصيل الغاز الطبيعى من الجانب الغربى للنيل إلى الجانب الشرقى .

ويأتى فى بشرى سارة لأهالى مركز ومدينة كوم أمبو ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

https://www.elbalad.news/6525329