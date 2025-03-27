تعرف على موعد الحلقة 28 من مسلسل شهادة معاملة أطفال

مع النجاح الكبير الذى حققه مسلسل “شهادة معاملة أطفال” منذ انطلاقة عرضه ومشاركته فى الماراثون الرمضاني الحالي يبحث الجمهور عن موعد الحلقة الجديدة وهى الحلقة الثامنة والعشرون من المسلسل والذى يعتبره الكثير من المسلسلات الكوميدية المتميزة هذا العام ..

القنوات الناقلة لمسلسل شهادة معاملة أطفال

ويعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال عبر القنوات والمنصات التالية: قناة «cbc» فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء والإعادة ١ صباحا، ويعرض ايضا على قناة cbc drama فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء والإعادة ٣ صباحا .

وعلى قناة «dmc» ١١ مساء والإعادة ١٠ ونصف صباحا، بجانب عرضه على منصة watch it.

الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل “شهادة معاملة أطفال ” العديد من الأحداث، والتى من أبرزها مواجهة المعلم شمورت (محمد لطفي) والمحامي عبد الستار الكف(محمد هنيدي) ويخبره ان المحامي سعد الحامي (صبري فواز)هو الذى دبر له الحادث وتسبب فى دخوله الغيبوبة.

المحامي سعد الحامي يخدع زوجته السابقة جليلة (جيهان خليل) ويبيع شقتها بدون علمها

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمال.