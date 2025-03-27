عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للحكومة والقطاع الخاص موضوع يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين خصوصا الطلاب والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وعقب إعلان الحكومة قرارات بشأن إجازة عيد الفطر ومدتها للقطاعات جميعها.

إجازة عيد الفطر من أهم العطلات الرسمية في مصر، إذ توفر للعاملين فرصة للاحتفال بالمناسبة الدينية، والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء، وتحرص الحكومة على تقديم إجازات طويلة، لتوفير الراحة للموظفين.

الإجازات الرسمية في أبريل 2025

يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2025 يوافق إجازة ثالث أيام عيد الفطر.

يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 هو إجازة عيد شم النسيم.

يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 إجازة عيد تحرير سيناء.

موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للحكومة والقطاع الخاص

موعد إجازة عيد الفطر 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن ينتهي شهر رمضان يوم السبت 29 مارس 2025، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025.

إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر

ينص قانون العمل على أن اجازة عيد الفطر تعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص وفي حال اقتضت ظروف العمل ضرورة تشغيل الموظفين خلال هذه الفترة يلتزم صاحب العمل بمنحهم تعويضا وفقا للقانون.

تعديل إجازة عيد الفطر 2025

قرر وزير العمل محمد جبران تعديل إجازة عيد الفطر، للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 4 أيام بدلا من يومين، بحيث تبدأ من يوم السبت الموافق 29 مارس الجاري، وحتى يوم الثلاثاء الموافق أول أبريل المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بعد أن كانت يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446، مؤكدًا أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجريًا، عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس الجاري هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من أبريل.

موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للحكومة والقطاع الخاص

عدد أيام إجازة العيد للقطاع الخاص

بحسب ما أعلنته وزارة العمل، ونشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص مدتها 4 أيام وهي:

السبت 29 مارس

الأحد 30 مارس

الاثنين 31 مارس

الثلاثاء 1 أبريل

موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

تستمر إجازة عيد الفطر 2025 لمدة 4 أيام متتالية، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.

موعد إجازة عيد الفطر 2025 للمدارس

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونص القرار على أن تكون إجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق 5 إبريل 2025، وبذلك يحصل الطلاب في مصر على 7 أيام إجازة رسمية.

موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للحكومة والقطاع الخاص

إجازة عيد الفطر 2025 للمعاهد الأزهرية

وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدر فضيلة الدكتور. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قرارًا بمنح طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية إجازة رسمية، تبدأ من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونصَّ القرار على أن: تشمل الإجازة كافة فروع المعاهد الأزهرية، على أن تعود الدراسة وتستأنف أنشطتها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5 إبريل 2025، وبذلك يحصل طلاب المعاهد الأزهرية في مصر على 7 أيام أجازة رسمية.

موعد رؤية هلال شهر شوال

أوضح معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 مارس 2025، الموافق 29 رمضان 1446 هـ.

من المتوقع أن يظهر الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، في حين يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة. أما في بقية محافظات مصر، فيتراوح وقت ظهور الهلال بين 9 إلى 12 دقيقة.