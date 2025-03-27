تهنئة عيد الفطر 2025.. ابعت رسالة العيد لحبايبك من هنا

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك 2025، يبحث الكثير عن رسائل تهنئة عيد الفطر و عبارات مكتوبة و صور مزخرفة لتبادلها مع الأهل و الأصدقاء مع أول أيام عيد الفطر على السوشيال ميديا .
وازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رسائل تهنئة عيد الفطر 2025 ، لذا نستعرض معكم مجموعة من أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر في السطور التالية..
- رمضان راحل والعيد قادم، فمن نُعزي؟ ومن نُهنئ؟ تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك. تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم، وكل عام وأنتم بخير.
- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك علينا وعليكم. كل عام وأنت إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أرغـب، وللجنة أسبق.
- تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر لنا ولكم، وجعل عيدكم فرحةً تملأ القلوب، وراحةً تسكن الأرواح
- إلى أهلي وأحبتي، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ فرحتكم، وجعل عيدكم سعيدًا مباركًا، كل عام وأنتم بخير.
- أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.
- عيد فطر سعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم.
- كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وكل عام وأنتم أسعد، وكل عام وأنتم الأرقى والأجمل.
- اللهم أجعل عيد فطرنا هذا عيد فرح وسرور، واغفر لنا ولأحبابنا، وكل عام وأنتم بألف خير.
تهنئة عيد الفطر مكتوبة
- عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، جعل الله عيدكم عامرًا بالسعادة والفرح وملؤه النجاح والتقدم.
- أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يجعل أيامكم أعيادًا، وأن يتقبل منكم الصيام والقيام،ويرزقكم الخير الوفير.
- بمشاعر يملؤها الحب، أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال،ويجعلنا من الفائزين برضوانه.
اجمل عبارات تهنئة عيد الفطر
- أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك".
- "تقبل الله منا ومنكم شهر رمضان وأسعدكم بعيده فرحًا وسرورًا ورضًا.
- "الليلة عيد على الكل سعيد كل عام وأنتم بألف خير".
- "عيدكم مبارك يا أحباب عساكم من عواده".
تهنئة عيد الفطر رسمية
- بمناسبة عيد الفطر المبارك، يسعدنا أن نتقدم إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعين الله أن يعيده عليكم بالصحة والتوفيق.
- يسرنا أن نهنئكم بعيد الفطر المبارك، متمنين لكم مزيدا من النجاح والتقدم، وكل عام وأنتم بخير.