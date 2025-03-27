تهنئة عيد الفطر 2025.. ابعت رسالة العيد لحبايبك من هنا

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك 2025، يبحث الكثير عن رسائل تهنئة عيد الفطر و عبارات مكتوبة و صور مزخرفة لتبادلها مع الأهل و الأصدقاء مع أول أيام عيد الفطر على السوشيال ميديا .

وازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رسائل تهنئة عيد الفطر 2025 ، لذا نستعرض معكم مجموعة من أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر في السطور التالية..

رمضان راحل والعيد قادم، فمن نُعزي؟ ومن نُهنئ؟ تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك. تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم، وكل عام وأنتم بخير.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك علينا وعليكم . كل عام وأنت إلى الله أقرب، ولفعل الطاعات أرغـب، وللجنة أسبق .



. . تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغفر لنا ولكم، وجعل عيدكم فرحةً تملأ القلوب، وراحةً تسكن الأرواح

إلى أهلي وأحبتي، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ فرحتكم، وجعل عيدكم سعيدًا مباركًا، كل عام وأنتم بخير.

أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك .

. عيد فطر سعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم .

. كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وكل عام وأنتم أسعد، وكل عام وأنتم الأرقى والأجمل.

اللهم أجعل عيد فطرنا هذا عيد فرح وسرور، واغفر لنا ولأحبابنا، وكل عام وأنتم بألف خير.





تهنئة عيد الفطر مكتوبة

عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، جعل الله عيدكم عامرًا بالسعادة والفرح وملؤه النجاح والتقدم.

أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يجعل أيامكم أعيادًا، وأن يتقبل منكم الصيام والقيام،ويرزقكم الخير الوفير.



بمشاعر يملؤها الحب، أهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال،ويجعلنا من الفائزين برضوانه.

اجمل عبارات تهنئة عيد الفطر

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك".

"تقبل الله منا ومنكم شهر رمضان وأسعدكم بعيده فرحًا وسرورًا ورضًا.

"الليلة عيد على الكل سعيد كل عام وأنتم بألف خير".

"عيدكم مبارك يا أحباب عساكم من عواده".

تهنئة عيد الفطر رسمية