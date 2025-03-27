شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي لقطات من مران الزمالك استعدادا لمباراة سيراميكا غدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"لقطات من مران الزمالك استعدادا لمباراة سيراميكا غدا".

و يستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام سيراميكا بمنافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر ، والمقرر لها غدا الجمعة بإستاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن يشارك ناصر منسى بعد أن غاب اللاعب عن مباراة بتروجت بقرار من بيسيرو لإراحته استعدادا للكأس.

موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباتر غدا، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات نصف نهائى كأس مصر.

وتذاع مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر قنوات “أون تايم سبورتس”، الناقل الحصري للبطولة.

وتأهل الزمالك لنصف النهائي عقب الفوز أمام سموحة بنتيجة 4-2، كما تأهل سيراميكا كليوباترا على حساب الجونة بنتيجة 3-1.