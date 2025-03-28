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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطولة راشيل زيجلر: تعرف على إيرادات فيلم Snow White

Snow White
Snow White
نجلاء سليمان

حقق فيلم ديزني الجديد Snow White إيرادات متوسطة في شباك التذاكر المحلي والعالمي خلال الأيام الماضية.


فيلم Snow White الذي تقوم ببطولته راشيل زيجلر  وتقدم شخصية سنو وايت  فيما تجسد جال جادوت لدور الملكة الشريرة، حقق حوالي 95 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي فيما تصدر البوكس أوفيس المحلي في أمريكا محققا حوالي 50 مليون دولار خلال حوالي أسبوع.
 

الفيلم أحدث أعمال ديزني المعاد تقديمها  بعد نسخة الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والأقزام السبعة" لعام 1937،  تدور أحداثه حول سنو وايت والأقزام السبعة، وهي فتاة تسمي بياض الثلج حولتها زوجة أبيها إلى خادمة بعدما كانت سيدة القصر وكانت من أجمل النساء وتهرب من السيدة الشريرة لتلتقي بالأقزام في منزل بالغابة حتى تعود وتأخذ حقها بمساعدتهم.
 

‎فيلم Snow White من إخراج مارك ويب، وأثارت راشيل زيجلر إعجاب الفريق الذي خصص وقتا كبيرا لاختيار فنانة تتمتع بالموهبة والذكاء لتقديم شخصية سنو وايت الأسطورية، وأذهلت الجميع بمشاهدها في فيلم West Side Story.

‎بدأت شهرت راشيل زيجلر من خلال الغناء وإعادة تقديم أعمال شهيرة بصوتها كان أبرزها أغنية ليدي جاجا Shallow من فيلمA Star is Born الذي نالت عنها جائزة الأوسكار.

‎والدة راشيل زيجلر من أصل كولومبي أما والدها فهو بولندي الجنسية، ولديها شقيقة أكبر منها تعمل صحفية ومصورة، ولدت في مايو 2001 في نيوجيرسي، ولعب دور البطولة في عدد من المسرحيات الموسيقية وهي في المرحلة الثانوية.

‎اشتركت راشيل زيجلر في تجارب الآداء المؤهلة لفيلمWest Side Story بعدما نشر المخرج ستيفين سبيلبرج تغريدة عام 2018 دعوة مفتوحة لمشاركة وجوه جديدة وكانت تبلغ من العمر أنذاك 16 عاما.

راشيل زيجلر Snow White ديزني

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