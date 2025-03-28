إصابة 3 أشخاص.. حريق يلتهم مخبز سياحي بالمنيا| صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق شب داخل مخبز سياحي بمدينة المنيا وامتد إلى محلات مجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بالاختناق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن اندلاع حريق داخل مخبز سياحي بمنطقة أبو عرب بمدينة المنيا، وامتد إلى محلات مجاورة وذلك بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ مدعومين بسيارة إسعاف ، وتم فرض كردون أمني حول محل البلاغ، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بالاختناق وتلفيات بالمحلات، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت غرفة العمليات قد تلقت إخطارا بنشوب حريق بإحد المخابز السياحيه نتيجة إنفجار اسطوانة بوتاجاز غرب بمنطقة أبو عرب



وعلى الفور، توجه الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى موقع الحادث حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم فصل المرافق عن المخبز والمحلات المجاورة بمعرفة الوحده المحلية.

