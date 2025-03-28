قبل فرحها بأيام.. تفحم جهاز عروسة بحريق شقة في طرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إخماد حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة طرة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة طرة وعلى الفور انتقلت اجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

تم الدفع بسيارتين اطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده بدون إصابات او خسائر بشرية وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من الفحص والتحريات تفحم جهاز عروسة داخل شقة والدها قبل زفافها بأسبوع واحد بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق.