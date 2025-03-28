معاناة 12 ساعة.. الكشف عن سر وفاة مارادونا أسطورة الأرجنتين

كشفت تقارير صحفية عن سبب وفاة دييجو أرماندوا مارادونا، أسطورة الأرجنتين منذ 2020 عن عمر يناهز 60 عاما.

واتُهم 7 أطباء في عدم رعاية الأسطورة الأرجنتينية مارادونا مما أدى إلى خضوعهم للمحاكمة.

وتم تسريب التقرير الطبي والذي كشف عن سر وفاة مارادونا أسطورة الأرجنتين.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نتائج تشريح جثة مارادونا، أشارت وفقًا للتقارير الطبية أنه عانى ما يصل إلى 12 ساعة من الألم قبل وفاته، وتراكمت السوائل في بطنه ورئتيه.

وأوضحت أنه تم تحديد سبب الوفاة، إذ عانى مارادونا من أزمة رئوية حادة مصحوبة بقصور في القلب، واعتلال عضلة القلب التوسعي، وهي حالة قلبية.

كما أكدت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، شهادة خبير الطب الشرعي كارلوس ماوريسيو كاسينيلي في المحكمة، موضحا أن وفاة مارادونا لم تكن مفاجئة، ولا غير متوقعة، حيث بلغ وزن قلبه ضعف وزن القلب الطبيعي.

وأضاف أنه تراكم 4.5 لترات من الماء في أعضاء مارادونا المختلفة، مشيرًا إلى أن احتباس الماء في الأعضاء بدأ قبل عدة أيام من الوفاة، مختتمًا أن اللاعب الفائز بكأس العالم عام 1986 لم يكن مريضًا يستحق العلاج في المنزل.