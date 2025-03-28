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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: استعدادات مكثفة بالمراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر

حدلئق
حدلئق
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة خاصة في مدينة المنصورة، التي تستعد لاستقبال الزوار من كافة المراكز والمدن متمنيا قضاء عيد سعيد للجميع.

وأوضح محافظ الدقهلية أن 553 ساحة جاهزة لاستقبال أهالي الدقهلية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مهنئا أبناء المحافظة بحلول عيد الفطر الكريم، وداعيا المولى عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أعياد، وأن يوفقنا إلى طريق السداد والبذل والإخلاص في العمل وتحقيق مصالح المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على، جاهزية المتنزهات والحدائق العامة بجميع المدن، واستعداد حدائق شجرة الدر والأندلس والأسرة والطفل المزودة بالألعاب الترفيهية، لاستقبال الزوار، فضلا عن الحدائق المفتوحة بشوارع قناة السويس والجيش والجمهورية والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال، والتأكد من نظافة وسلامة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كذلك جاهزية مدينة جمصه لاستقبال الزوار وتوفير سبل الراحة والدعم اللازم لهم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن توجيهات مشددة صدرت لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأعمال النظافة ورفع الكفاءة قبل وأثناء أيام عيد الفطر المبارك، وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه المواطنين، وتوفير جميع سبل الدعم اللازم لتمكين المواطنين من قضاء عيد سعيد، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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