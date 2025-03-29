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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 29 مارس

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية
محمد صبيح

تشهد أسعار الذهب في السعودية، استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت 29-3-2025، وفقًا لآخر التحديثات بالمملكة. نقدم لكم فيما يلي متوسط أسعار الذهب بمختلف الأعيرة المتداولة، مع استعراض أسعار الأوقية والجنيه الذهب.

متوسط أسعار الذهب اليوم بالريال السعودي

عيار 24: 370.75 ريال سعودي سجل الذهب من عيار 24 سعرًا يبلغ 370.75 ريال سعودي.

عيار 22: 339.75 ريال سعودي بلغ سعر الذهب عيار 22 مستوى 339.75 ريال سعودي.

عيار 21: 324.50 ريال سعودي يُعد عيار 21 الأكثر شهرة واستخدامًا بين المشترين، وسجل سعر 324.50 ريال سعودي.

عيار 18: 278.00 ريال سعودي يأتي الذهب عيار 18 بسعر 278.00 ريال سعودي.

عيار 14: 216.25 ريال سعودي سجل عيار 14 سعرًا قدره 216.25 ريال سعودي.

عيار 12: 185.25 ريال سعودي بلغ الذهب عيار 12 مستوى 185.25 ريال سعودي.

الأونصة: 11531.25 ريال سعودي الأوقية الذهبية تُقدر اليوم بسعر 11531.25 ريال سعودي.

الجنيه الذهب: 2595.25 ريال سعودي وصل سعر الجنيه الذهب إلى 2595.25 ريال سعودي.

الأونصة بالدولار الأمريكي: 3076.32 دولار بلغ سعر الأوقية الذهبية بالدولار الأمريكي 3076.32 دولار.

في السعودية أسعار الذهب اليوم بالريال السعودي عيار 24 عيار 22

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