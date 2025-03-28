بعد أن اختار رامز جلال.. حاتم صلاح يقع في فخ الولاء لأحمد مكي |شاهد

شهدت حلقة الفنان حاتم صلاح من برنامج "رامز إيلون مصر"، المذاع عبر شاشة MBC مصر، العديد من المواقف الطريفة، حيث فاجأه رامز جلال بسؤال غير متوقع حول نجم الكوميديا الأول في مصر حاليًا.

سأل رامز ضيفه قائلًا: "مين نجم الكوميديا رقم 1 في مصر دلوقتي؟"، ليرد حاتم صلاح دون تردد: "رامز جلال"، ما دفع رامز للرد عليه ساخرًا: "بإجابتك دي بقى أنت أثبتت عدم الولاء، لأن في واحد اكتشفك اسمه مكي، وأنا مسمحش إن صاحبي مكي يتعمل فيه كده!"، في إشارة إلى الفنان أحمد مكي، الذي كان له دور كبير في انتشار حاتم صلاح بعد مشاركته في مسلسل "الكبير أوي".

تفاعل الجمهور مع الموقف الطريف، حيث انقسمت التعليقات بين من أشاد برد رامز الكوميدي، ومن أبدى إعجابه بتلقائية حاتم صلاح، مما جعل الحلقة تحقق تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

شهدت حلقة الفنان حاتم صلاح من برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر، العديد من المواقف الطريفة، حيث طرح عليه رامز جلال مجموعة من الألغاز بطريقة ساخرة، مما أثار موجة من الضحك بينهما.

وجه رامز لحاتم صلاح سؤالًا محيرًا: "يستطيع الكتابة ولكن لا يستطيع القراءة؟"، ليرد الأخير متوقعًا: "ممكن يكون الطفل بيعرف يقلد الكتابة لكن..."، لكن رامز قاطعه قائلاً: "إجابة خاطئة.. الإجابة الصحيحة هي الكيبورد!"، وسط تفاعل الجمهور وضحكات حاتم.

كما طرح رامز سؤالًا آخر: "لماذا المترو من وسائل النقل المهمة؟"، ليجيب حاتم: "عشان بينقل ناس كتير كل يوم"، لكن رامز باغته برد غير متوقع: "عشان تحته خطين!"، ليرد حاتم صلاح مازحًا: "انت بتستظرف بقى؟!" وسط ضحكات الحضور.

ويعرض برنامج رامز إيلون مصر بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة MbC مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وكان البرنامج قد استضاف في الحلقات السابقة أحمد العوضي وأحمد فهمي وزينة، ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور وكذا وسام أبو على.

ويشهد برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في موسم رمضان 2025 مفاجآت عديدة في ضيوفه الذين يقعون ضحايا لمقالبه هذا العام.