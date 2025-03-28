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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رامز جلال يسخر من حاتم صلاح في برنامج رامز إيلون مصر

رامز إيلون مصر
رامز إيلون مصر
يوسف أيمن

أطلق الفنان رامز جلال كعادته تصريحات ساخرة خلال أحدث حلقات برنامجه الرمضاني "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر، حيث استضاف الفنان الكوميدي حاتم صلاح في حلقة مليئة بالمفاجآت والمقالب المثيرة.

وفي مقدمة الحلقة، وصف رامز ضيفه بأسلوبه الساخر قائلاً:
"معانا فنان يا جدعان، نجار مسلح متشعلق على سقالة في الكيتكات، ولما لقى أتوبيس الكوميديا مليان ومتروس كوميديين، قرر إنه يكون مختلف، وقال لازم أحلق في سماء الكوميديا وأقول أي كلام والمطبلاتية يهيصولوا".

وأضاف رامز جلال: "احنا النهاردة جايبينه هنا عشان نقوله كفاية فقعتنا، وهتطلع مكسر من عندنا، معانا ومعاكم خفيف الظل اللي نكته بتشل، اللي ههدشمله وضميري مرتاح… حاتم صلاح!"

ويعرض برنامج رامز إيلون مصر بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة MbC مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وكان البرنامج قد استضاف في الحلقات السابقة أحمد العوضي وأحمد فهمي وزينة، ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور وكذا وسام أبو على.

ويشهد برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في موسم رمضان 2025 مفاجآت عديدة في ضيوفه الذين يقعون ضحايا بمقالبه هذا العام.

ويعرض برنامج رامز إيلون مصر بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة MbC مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وكان البرنامج قد استضاف في الحلقات السابقة أحمد العوضي وأحمد فهمي وزينة، ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور ووسام أبو على.

ويشهد برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في موسم رمضان 2025 مفاجآت عديدة في ضيوفه الذين يقعون ضحايا لمقالبه هذا العام.

رامز جلال حاتم صلاح رامز إيلون مصر mbc مصر الفنان

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