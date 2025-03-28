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أوقاف المنيا : تخصيص 200 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف المنيا : تخصيص 200 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

تخصيص مساجد لصلاة عيد الفطر
تخصيص مساجد لصلاة عيد الفطر
ايمن رياض

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، ساحات صلاة عيد الفطر فى المنيا حيث تم تخصيص 200 ساحة داخل الأندية ومراكز الشباب والميادين العامة بمدن وقرى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك وفق التعليمات الواردة من وزارة الاوقاف، مع اختيار خطباء من المشهود لهم بالاعتدال، وممن لديهم حضور لإلقاء خطبة العيد.

ساحات صلاة عيد الفطر 2025 فى المنيا 

وحول ساحات صلاة عيد الفطر 2025 فى المنيا .. قال الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إنه تم الانتهاء من تجهيز الملاعب والمدارس التي ستُقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2025، مع تعيين الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد في الساحات، بالإضافة إلى المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة


وأوضح الدكتور خليفة أنه تم تحديد عدد من الساحات لأداء صلاة العيد، ومنها مدينة المنيا: ساحة مدرسة المنيا الثانوية، مدينة المنيا الجديدة: ميدان الشباب، مركز أبوقرقاص ساحة نادي ناصر، مركز ملوى ساحة الاستاد الرياضي، مركز ديرمواس ساحة مركز الشاب، مركز سمالوط ساحة ستاد سمالوط، مطاي مركز شباب مطاي، مركز بني مزار الساحة الشعبية، مركز مغاغه مركز الشباب، العدوة مركز شباب العدوة. 
 

المنيا عيد الفطر الصلاة

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