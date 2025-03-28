الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مصر وتحذيرات الأرصاد الجوية عن الطقس.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال اليوم الجمعة والأيام المقبلة، حيث أشارت إلى عودة انخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أن الطقس سيكون حارًا نهارًا، بينما يصبح معتدلًا ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر على أغلب المناطق.

انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

وأفادت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار رعدية أحيانًا اليوم وغدًا، خاصة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

تراجع درجات الحرارة بدءًا من الغد

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه، اعتبارًا من يوم غدٍ السبت 29 مارس، ستشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة يتراوح بين 5 إلى 6 درجات مئوية على معظم الأنحاء. وستصاحب هذا الانخفاض فرص لهطول أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. كما ستشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح، لا سيما السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.