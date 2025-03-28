أحمد الشرع: سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية يمثل تهديدًا مستمرًا للسلام والأمن الإقليمي، مشيرًا إلى انتهاكات متكررة للسيادة السورية، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الشرع أن هناك تحديات أمنية كبيرة، لافتًا إلى أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة على حدودها الجنوبية، في إشارة إلى التصعيد المتكرر مع إسرائيل.

ماكرون: رفع العقوبات أمر مُلح لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا

استضافت فرنسا قمة عبر تطبيق "الزووم" جمعـت كلاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظرائه اللبناني جوزيف عون، والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، والسوري أحمد الشرع، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأوضحت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان أن القمة شهدت مناقشات هامة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتناولت العديد من المواضيع الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن القمة الرئاسية ناقشت عددا من الملفات الهامة من بينها: أمن الحدود والمخاطر المشتركة، ورفع العقوبات الاقتصادية، حيث شدد الرئيس الفرنسي على أن رفع العقوبات بات حاجة ملحة لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا، كما أبدى استعداده لمناقشة بعض الآليات التي يمكن من خلالها تخفيف بعض القيود الاقتصادية في إطار دعم الاستقرار في المنطقة.