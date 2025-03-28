مصطفى بكري يكشف تفاصيل اتصال الرئيس السيسي بـ شيخ الأزهر

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، أوضح الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس السيسي عبر عن خالص دعواته للإمام الأكبر، راجيًا من الله أن يحفظه للإسلام والمسلمين.

من جهته، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن امتنانه العميق للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة، مقدمًا له جزيل الشكر على مشاعره الصادقة ودعواته الطيبة.