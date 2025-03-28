وول ستريت جورنال: مسئولو إدارة ترامب محبطون من الجيش اللبناني

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن عددا من المسئولين في إدارة ترامب محبطون من الجيش اللبناني، بسبب البطء في تنفيذ الاتفاق الذي يدعو إلى الانتشار في جميع أنحاء جنوب لبنان بينما تنسحب قوات حزب الله.

يأتي ذلك في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على لبنان واحتلاله مناطق في الجنوب ورفضها الالتزام بالانسحاب منها كما نص اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحفية عن مسئولين أمريكيين وغربيين أن "الجيش اللبناني عمل على إزالة منصات إطلاق الصواريخ وأسلحة حزب الله الأخرى من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، إلا أن العملية كانت بطيئة نظرًا للحجم الهائل لترسانة الجماعة المسلحة في المنطقة".

وقال دبلوماسي غربي يتابع القضية من المنطقة: "القوات المسلحة اللبنانية تؤدي عملاً جيدًا جنوب الليطاني، لكن يمكن أن يكون أفضل بكثير".