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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص وإصابة سيدتين في تصادم سيارتين بأسيوط

إسعاف
إسعاف
إيهاب عمر

لقي شخص مصرعه وأصيبت سيدتين في حادث تصادم سيارتين، وقع مساء الجمعة، أعلى كوبري الواسطى بأسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري الواسطى ووجود جثة ومصابتين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم  4167 ي ن س، والسيارة رقم 825 أ ي ن.

مصرع شخص وإصابة سيدتين 

وأسفر الحادث عن مصرع " على. ح . ع " 19 عامًا مقيم قرية الواسطى وأصيب " ولاء . م . ح " و " بطة . ح . س " ونقلت الجثة والمصابتين إلى مستشفى الإيمان العام.

وحرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة.

تصادم سيارتين أسيوط أمن أسيوط حادث تصادم مستشفى الإيمان العام

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