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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ أسيوط: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار بالنخيلة

محافظ أسيوط يتفقد موقع منزل النخيلة المنهار
محافظ أسيوط يتفقد موقع منزل النخيلة المنهار
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، موقع إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج، حيث تابع جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والإنقاذ التابعة للمحافظة والحماية المدنية وتم استخراج جثتين وإنقاذ 5 آخرين ونقلهم لمستشفى أبوتيج النموذجي وجاري البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بحري قرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بشارع بين الجناين يقطنه 3 أسر.

وعلى الفور انتقل المحافظ يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

استخراج جثتين و5 مصابين

وأكد المحافظ، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات ورؤساء مراكز ديروط والبداري وساحل سليم وحي شرق وحي غرب للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمنى حول الموقع وفصل كافة المرافق، حيث تم استخراج جثتين و5 مصابين ونقلهم لمستشفى أبوتيج النموذجي.

وأوضح المحافظ أن كافة الأجهزة المعنية تعمل على قدم وساق لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، وبتكثيف عمليات البحث في محاولة للوصول إلى ناجين تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن وحدة التدخل والإنقاذ السريع التابعة للمحافظة تستخدم كافة المعدات لتسريع عمليات رفع الأنقاض.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان ومسئولي الإدارة الهندسية بمركز ابوتيج لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة لفحصها ومراجعتها وبيان مدى تأثرها من الإنهيار .

كما وجه أبوالنصر فرق الإغاثة التابعة للتضامن الإجتماعي بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية والنفسية لهم في هذا الظرف الصعب مع توفير كافة الرعاية الصحية للمصابين في المستشفى حتى تماثلهم للشفاء.

وأكد المحافظ على إستمرار جهود البحث والإنقاذ وتواجد كافة الأجهزة المعنية لمتابعة الموقف عن كثب حتى إنتهاء كافة العمليات، ورفع كافة أنقاض المنزل المنهار.

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