بسبب شاحن موبايل.. اندلاع حريق في شقة سكنية بمركز القوصية بأسيوط

اندلع حريق في شقة سكنية بقرية رزقة الدير بمركز القوصية في أسيوط، مساء اليوم الجمعة، بسبب انفجار شاحن موبايل بوصلة كهرباء ما اسفر عن احتراق محتويات الشقة دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بقرية رزقة الدير.

انتقل إلى موقع البلاغ ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في شقة سكنية ملك "جورج . ج . و " ما أسفر عن احتراق محتويات الشقة دون وقوع خسائر بشرية.

انفجار شاحن موبايل

ودلت التحريات الأولية على أن سبب الحريق انفجار شاحن موبايل بوصلة كهرباء بالشقة ما أدى إلى اشتعال النيران .

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.