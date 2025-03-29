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وظائف الأزهر 2025.. شروط ورابط التقديم لشغل 4474 وظيفة معلم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف الأزهر 2025.. شروط ورابط التقديم لشغل 4474 وظيفة معلم

وظائف الأزهر 2025.. شروط ورابط التقديم لشغل 4474 وظيفة معلم
وظائف الأزهر 2025.. شروط ورابط التقديم لشغل 4474 وظيفة معلم
أحمد عفيفي

يواصل العديد من المواطنين البحث عن مسابقة الأزهر الشريف لشغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر، عقب إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لمعرفة موعد وشروط التقديم، للالتحاق بالوظائف المتوفرة.

وظائف الأزهر 

أعلن الجهاز المركزي في بيان، أن الأزهر الشريف طرح مسابقة جديدة لتعيين عدد من المعلمين للعمل في الإدارات التعليمية التابعة للأزهر في المحافظات المختلفة.


موعد ورابط التقديم

أوضح الجهاز، أن التقديم على مسابقة الأزهر الشريف، سيبدأ اعتبارًا من يوم 17 أبريل حتى يوم 30 من ذات الشهر، مشيرًا إلى أن التقديم يكون عن طريق بوابة الوظائف الحكومية.

وأكد أن المتقدمين على مسابقة الأزهر يجب أن يستوفوا الشروط المحددة للقبول في الوظائف الشاغرة، مع تقديم الأوراق المطلوبة، والتي تم تحديدها عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

خطوات التقديم في مسابقة الأزهر

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طريقة التقديم في مسابقة الأزهر الشريف، والتي تبدأ بزيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية، ثم الاطلاع على شروط التقديم، وأخيرًا يتم تحضير الأوراق المطلوبة ورفعها إلكترونيًا على الموقع.

وظائف الأزهر موعد ورابط التقديم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأزهر خطوات التقديم في مسابقة الأزهر

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