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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح التسجيل المبكر للالتحاق بكليات الطب والهندسة والعلوم بجامعة القاهرة الأهلية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي


 

 عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

 

وقدم الدكتور محمد العطار مستشار رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية للفرع الدولي، عرضًا استعرض خلاله كل ما يتعلق بملف إنشاء جامعة القاهرة الأهلية وما تم انجازه داخل هذا الملف، مشيرا إلى أن الجامعة الأهلية سوف تضم 14 كلية، و21 برنامجا قابلة للزيادة وسيتم بدء الدراسة بها اكتوبر 2025، كما طرح ما تم استحداثه من لوائح دراسية جديدة نظرًا لتنوع التخصصات والدراسات البينية، ووضع خطة موسعة لتعزيز الشراكات الدولية لتقديم برامج أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل، وتربط الأكاديميا بالصناعة وقطاع الأعمال، ولكي يصبح لجامعة القاهرة الأهلية ترتيب داخل التصنيفات الدولية خلال ٥ سنوات قادمة، كما استعرض الهيكل الإداري المقترح، ومبني المعامل الذي سوف يتم انشاؤه، والقاعات الدراسية المختلفة التي سوف تستوعب نحو 15 ألف طالب وطالبة.

كما استعرض الكليات المقترحة في جامعة القاهرة الأهلية الجديدة وتشمل الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسبات والذكاء الإصناعي، والعلوم، والطب البيطري، والتجارة (باللغة الإنجيزية)، والإقتصاد والعلوم السياسية (باللغة الإنجليزية)، والإعلام، والتربية للطفولة المبكرة، والحقوق.

وناقش المجلس، الإستعدادت اللازمة لبدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، والتي تتضمن فتح باب التسجيل المبكر ببرامج الجامعة في غضون شهر مايو 2025، وأن يقوم الطلاب الراغبون فى الإلتحاق بالقطاع الطبي والهندسي والعلوم الأساسية والتطبيقية بسداد رسم إستمارة التسجيل المبكر للإلتحاق بتلك البرامج، على أن يعقب ذلك استكمال الاجراءات من خلال مكتب تنسيق للقبول وسداد المصروفات الدراسية المقررة بكل قطاع، وسوف يتم تفعيل كود فوري لخدمة التسجيل المبكر قبل بدء مرحلة التسجيل المبكر على موقع خدمات الدفع الالكتروني للجامعة الأهلية.

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مجلس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية

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