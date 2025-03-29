محافظ الوادي الجديد يشارك الأسر والطلاب الوافدين الإفطار الرمضاني

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأسر والطلاب الوافدين الإفطار الرمضاني المقام بمقر قاعة روفان بالخارجة، ضمن حملة "إفطار صائم" التي تتبناها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعية الشرعية بالخارجة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وأشاد محافظ الوادي الجديد بالمبادرة التي تستهدف توزيع ١٠٥٠ وجبة جاهزة يوميًا بإجمالي ٣١٥٠٠ وجبة للأسر الأولى بالرعاية والوافدين على مدار الشهر الكريم، من خلال توزيع الوجبات للأسر المستحقة بالمنازل، بالإضافة إلى تقديم الوجبات الجاهزة يوميًا بمائدة إفطار الصائمين للأسر والطلاب المغتربين.