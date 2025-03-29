694 قتيـلاً.. حصيلة ثقيلة ودمار واسع بعد زلزال ميانمار

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار إلى 694 قتيلاً و1670 جريحاً، وفقاً لما أعلنه المجلس العسكري الحاكم في البلاد اليوم السبت.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجات قد ضرب شمال غرب مدينة ساجاينج في وسط ميانمار، بعد ظهر أمس الجمعة، مما تسبب في دمار كبير في مناطق عدة من البلاد، وفقاً لـ"فرانس برس".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، إن زلزالا بقوة 7,7 ضرب وسط ميانمار، ووصلت ارتداداته القوية إلى العاصمة التايلندية بانكوك ومقاطعة يونان في جنوب غرب الصين.

وقال مركز "جي.إف زد" الألماني لعلوم الأرض إن الزلزال الذي وقع منتصف النهار (بالتوقيت المحلي) كان على عمق 10 كيلومترات فقط في ميانمار، الأمر الذي تسبب بهزات قوية في المناطق المجاورة، حسب تقارير أولية.