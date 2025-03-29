قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
والدتي كانت شديدة علينا طول الوقت..نهي عابدين تكشف المستور للجمهور
العروض الكاملة للبيت الفني للمسرح بالقاهرة و الإسكندرية اليوم السبت
مصر للطيران تصدر تعليمات جديدة للمسافرين إلى السودان والتطبيق من الغد
جمعية عين: فتح المجمعات الاستهلاكية أيام العيد يعزز استقرار السوق والأسعار
كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين
تحقيقات وإقالة مرتقبة| فضيحة سيجنال تهز أركان البيت الأبيض.. كواليس وتفاصيل
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 29-3-2025
اقرأ وارتق.. تكريم 150 من حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ| صور
أخبار العالم | أمريكا تطالب لبنان بنزع سلاح حزب الله .. ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة.. والأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا
حكم صلاة العيد في البيت.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح كيفية أدائها
بمكالمة تليفون.. جدد رخصة القيادة من المنزل
المصري يواصل تدريباته بمعسكر القاهرة استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رسالة ترامب إلى إيران : حان الوقت لنترك العداء ونفتح صفحة جديدة

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

كشفت مصادر إيرانية، أمس الجمعة، عن نص رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مجلس الأمن القومي الإيراني، في خطوة اعتبرها مراقبون تطورًا مهمًا في العلاقات بين البلدين.

ونشر محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، نص الرسالة عبر حسابه على منصة إكس، حيث أعرب ترامب عن رغبته في فتح صفحة جديدة مع إيران، بعيدًا عن الصراعات والمواجهات التي سادت العقود الماضية.

وقال ترامب في الرسالة: "جناب آية الله خامنئي، مع الاحترام لمكانة قيادتكم ولشعب إيران، أكتب لكم هذه الرسالة بهدف فتح آفاق جديدة لعلاقاتنا، بعيدًا عن النزاع وسوء التفاهم. حان الوقت لنترك العداء ونفتح صفحة جديدة من التعاون والاحترام المتبادل."

وأضاف ترامب أن إدارته مستعدة لاتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام، ورفع التوتر، وإزالة العقوبات، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يفتح المجال أمام تمكين الاقتصاد الإيراني وتعزيز التعاون الدولي لمصلحة الاستقرار في الشرق الأوسط.

تحذير أمريكي من التصعيد

إلى جانب العرض الأمريكي، حملت الرسالة تحذيرًا واضحًا لإيران، إذ أكد ترامب أنه لن يتهاون مع أي تصعيد من جانب طهران، قائلًا: "إذا اختار النظام الإيراني مسار التصعيد ودعم التنظيمات الإرهابية، فإن الرد سيكون حاسمًا وسريعًا. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تهديد لشعبنا أو لحلفائنا."

وأكد الرئيس الأمريكي أن السلام ليس ضعفًا، بل هو خيار الأقوياء، مشددًا على أن الشعب الإيراني يستحق مستقبلًا أفضل بعيدًا عن العزلة والفقر، ومشيرًا إلى أن فرصة تاريخية تنتظر طهران إذا قررت الانخراط في مفاوضات جادة.

تأتي هذه الرسالة في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا حادًا بسبب الملف النووي والعقوبات الاقتصادية، فيما يراقب المجتمع الدولي رد فعل القيادة الإيرانية وما إذا كانت ستقبل عرض التفاوض أم ستواصل نهجها الحالي.

ترامب رسالة ترامب إيران طهران خامنئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتى عيد الفطر

امتى عيد الفطر ؟ وداعاً رمضان دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد رسمياً

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

وقفة عيد الفطر 2025

هل وقفة عيد الفطر 2025 غدا؟.. الإفتاء تحددها بعد 17 ساعة

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

موعد عيد الفطر

وداعاً شهر الصيام.. انتهاء صلاة التراويح والتهجد الليلة.. والأحد موعد عيد الفطر فلكياً

رسميًا.. أسعار السجائر في العيد بعد زيادة الطوابع الضريبية

رسميًا.. أسعار السجائر في العيد بعد زيادة الطوابع الضريبية

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة .. ما القصة؟

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

ترشيحاتنا

سعر اليورو

أخر تحديث لسعر اليورو اليوم 28-3-2025

خلال الاجتماع

وزير قطاع الأعمال يتابع إجراءات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية

«سلام العقارية» تكشف عن خططها الاستثمارية القوية

سلام العقارية تكشف عن خططها الاستثمارية.. وتعلن عن مشروع ضخم في شرق القاهرة

بالصور

أهالي قرية أبو نجاح بالزقازيق يحتفلون بتكريم 800 حافظ للقرآن الكريم

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

فيديو

سلوى عثمان

وفاء عامر فنانة قديرة.. سلوي عثمان: اعتذرت عن مسلسل الأميرة لهذا السبب

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد