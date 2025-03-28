ترامب يهدد إيران: انتظروا أشياء سيئة إذا لم نتوصل إلى اتفاق

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدات إلى إيران في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، وأشار إلى أنه "ستحصل أشياء سيئة لإيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق معها".

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة إن "إيران تصنع الكثير من المسيرات الفعالة وهي على لائحة الأمور التي أراقبها"، مضيفا "أنني لم أتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن شراء الأسلحة من إيران وكوريا الشمالية".

وأوضح ترامب: "سنرد على أي رسوم جمركية انتقامية من كندا وأجريت اتصالا جيدا مع رئيس وزرائها"، لافتا إلى أنه “ستكون لدينا علاقات جيدة مع كندا وهناك عدد من الدول التي استغلت الولايات المتحدة” وقال: "سنمضي قطعا في وعدنا بفرض رسوم جمركية على كندا".