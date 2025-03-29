بإطلالة كاجوال..شاهد أحدث ظهور لـ أسما إبراهيم

حرصت الأعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة أسما إبراهيم

حيث ظهرت الإعلامية أسما إبراهيم في الصور مرتدية “سوت” مكونة من تنورة وجاكيت باللون الرمادي مع وجود خط تركواز في نهاية التصميم، ولكن اتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق والمثالي مما زاد من جاذبيتها.

نسقت أسما إبراهيم بساعة تناسبت مع إطلالتها وحقيبة يد باللون الأسود التي منحتها إطلالة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، تركت أسما إبراهيم شعرها منسدلاً على كتفيها فيما أختارت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.