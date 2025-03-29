يبحث الكثيرون لمعرفة طقس عيد الفطر 2025 للتمكن من الخروج إلى الشواطئ والمتنزهات العامة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، لذا حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على نشر تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025، في المدة من السبت حتى الأربعاء المقبل 2 أبريل 2025.

هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن المدة المقبلة ستشهد طقسا حارًّا نهارًا في الأنحاء جميعها، معتدلا ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، موضحة أنه ابتداءً من اليوم السبت تبدأ قيم درجات الحرارة في الانخفاض على أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس عيد الفطر 2025 .. بيان مهم من الأرصاد ونصائح للمواطنين

طقس أول يوم العيد

وأوضح بيان الهيئة أن طقس يوم السبت سيشهد فرص سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوبي سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع انتشار نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، ابتداءً من يوم الأحد والاثنين المقبلين.

طقس ثاني وثالث يوم العيد

أما عن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء 1و2 أبريل 2025، فحذّرت هيئة الأرصاد المواطنين من انتشار نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

طقس العيد

طقس يوم السبت 29 مارس 2025

المنطقة العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 27 16

السواحل الشمالية 25 13

شمال الصعيد 28 13

جنوب الصعيد 36 18

طقس عيد الفطر 2025 .. بيان مهم من الأرصاد ونصائح للمواطنين

طقس العيد

درجات الحرارة في عيد الفطر 2025

وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025، لتعريف المواطنين بدرجات حرارة تجنبًا لتخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه، خاصة خلال فترات الليل، وتأتي الدرجات كما يأتي:

درجات الحرارة العظمى على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى: 26 - 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة العظمى على جنوب البلاد: 30 - 35 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى على أغلب الأنحاء: 14 - 18 درجة مئوية.

طقس يوم الأحد 30 مارس 2025

المنطقة العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 27 18

السواحل الشمالية 27 15

شمال الصعيد 28 14

جنوب الصعيد 33 17

الظواهر الجوية المتوقعة أيام عيد الفطر 2025

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارًا من السبت 29 مارس 2025، مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء يوم الثلاثاء 1 أبريل، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

طقس العيد

طقس يوم الاثنين 31 مارس 2025

المنطقة العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 29 21

السواحل الشمالية 29 16

شمال الصعيد 33 18

جنوب الصعيد 37 22

طقس عيد الفطر 2025 .. بيان مهم من الأرصاد ونصائح للمواطنين

نصائح للتعامل مع طقس عيد الفطر

عدم تخفيف الملابس على نحو مبالغ فيه، خصوصًا خلال فترات الليل.

القيادة بحذر أثناء وجود الشبورة المائية أو الأتربة المثارة.

يمكن ممارسة جميع الأنشطة البحرية بأمان.

طقس العيد

طقس يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

المنطقة العظمى الصغرى

القاهرة والوجه البحري 26 16

السواحل الشمالية 22 15

شمال الصعيد 27 16

جنوب الصعيد 38 20