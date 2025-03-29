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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس عيد الفطر 2025 .. بيان مهم من الأرصاد ونصائح للمواطنين

طقس عيد الفطر 2025 .. بيان مهم من الأرصاد ونصائح للمواطنين
طقس عيد الفطر 2025 .. بيان مهم من الأرصاد ونصائح للمواطنين
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يبحث الكثيرون لمعرفة طقس عيد الفطر 2025 للتمكن من الخروج إلى الشواطئ والمتنزهات العامة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، لذا حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على نشر تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025، في المدة من السبت حتى الأربعاء المقبل 2 أبريل 2025.

هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن المدة المقبلة ستشهد طقسا حارًّا نهارًا في الأنحاء جميعها، معتدلا ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، موضحة أنه ابتداءً من اليوم السبت تبدأ قيم درجات الحرارة في الانخفاض على أغلب أنحاء الجمهورية. 

طقس عيد الفطر 2025 .. بيان مهم من الأرصاد ونصائح للمواطنين
طقس عيد الفطر 2025 .. بيان مهم من الأرصاد ونصائح للمواطنين

طقس أول يوم العيد

وأوضح بيان الهيئة أن طقس يوم السبت سيشهد فرص سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوبي سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع انتشار نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، ابتداءً من يوم الأحد والاثنين المقبلين. 

طقس ثاني وثالث يوم العيد

أما عن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء 1و2 أبريل 2025، فحذّرت هيئة الأرصاد المواطنين من انتشار نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة. 

طقس العيد

طقس يوم السبت 29 مارس 2025

المنطقة    العظمى    الصغرى

القاهرة والوجه البحري 27         16

السواحل الشمالية     25         13

شمال الصعيد         28         13

جنوب الصعيد         36         18

طقس عيد الفطر 2025 .. بيان مهم من الأرصاد ونصائح للمواطنين
طقس عيد الفطر 2025 .. بيان مهم من الأرصاد ونصائح للمواطنين

طقس العيد

درجات الحرارة في عيد الفطر 2025

وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025، لتعريف المواطنين بدرجات حرارة تجنبًا لتخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه، خاصة خلال فترات الليل، وتأتي الدرجات كما يأتي:

درجات الحرارة العظمى على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى: 26 - 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة العظمى على جنوب البلاد: 30 - 35 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى على أغلب الأنحاء: 14 - 18 درجة مئوية.

طقس يوم الأحد 30 مارس 2025

المنطقة    العظمى    الصغرى

القاهرة والوجه البحري 27         18

السواحل الشمالية     27         15

شمال الصعيد         28         14

جنوب الصعيد         33         17

الظواهر الجوية المتوقعة أيام عيد الفطر 2025

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارًا من السبت 29 مارس 2025، مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء يوم الثلاثاء 1 أبريل، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

طقس العيد

طقس يوم الاثنين 31 مارس 2025

المنطقة    العظمى    الصغرى

القاهرة والوجه البحري 29         21

السواحل الشمالية     29         16

شمال الصعيد         33         18

جنوب الصعيد         37         22

طقس عيد الفطر 2025 .. بيان مهم من الأرصاد ونصائح للمواطنين
طقس عيد الفطر 2025 .. بيان مهم من الأرصاد ونصائح للمواطنين

نصائح للتعامل مع طقس عيد الفطر

عدم تخفيف الملابس على نحو مبالغ فيه، خصوصًا خلال فترات الليل.

القيادة بحذر أثناء وجود الشبورة المائية أو الأتربة المثارة.

يمكن ممارسة جميع الأنشطة البحرية بأمان.

طقس العيد

طقس يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

المنطقة    العظمى    الصغرى

القاهرة والوجه البحري 26       16

السواحل الشمالية     22        15

شمال الصعيد         27         16

جنوب الصعيد         38         20

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