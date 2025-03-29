تحذيرات عدة.. ماذا سيحدث فى طقس عيد الفطر ؟

يسعى المواطنون إلى معرفة حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة بعد أن كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من يوم السبت 29 مارس 2025، حتي يوم الثلاثاء 01 أبريل 2025،.

ماذا سيحدث خلال طقس العيد؟

ومن المتوقع أن يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

فيما تصل درجات الحرارة العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى (26) - (29) درجة وجنوب البلاد (30) - (35) درجة

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى على أغلب الأنحاء (14)- (18) درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال طقس عيد الفطر

من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع فرص أمطار متفاوتة الشدة اليوم، السبت 29 مارس تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما أن طقس العيد سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء يوم الثلاثاء 01 ابريل قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

نصائح هامة من الأرصاد الجوية للمواطنين

- عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خاصة فى فترات الليل.

- القيادة بهدوء على الطرق أثناء وجود الشبورة المائية أو الأتربة والرمال المثارة.

- الأجواء تسمح بممارسة جميع الأنشطة البحرية.

- متابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة يوميًا.

طقس اليوم السبت 29 مارس

تتوافر فرص سقوط الأمطار التى تصل إلى رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخى الحذر من تقلبات الطقس واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

واعتبارا من اليوم، السبت الموافق 29 مارس 2025 يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث توجد فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس الأحد والاثنين

يوجد نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية.

وفيما يخص طقس الثلاثاء والأربعاء، من المتوقع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.