3 ظواهر جوية .. تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الفطر المبارك

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة اليوم الخميس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس حار على جميع أنحاء الجمهورية، فيما يكون الطقس معتدلا في أثناء الليل حتى الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

3 ظواهر جوية .. تفاصيل طقس اليوم الخميس

كما توقع خبرا الأرصاد أن تنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالة الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة معتدلة مع ارتفاع في الموج من متر إلى 5ر1 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات مصر ومدنها:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الادارية 36 24 6

اكتوبر 37 23

بنها 36 24

دمنهور 36 23

وادى النطرون 37 24

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 24

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

دمياط 32 22

بورسعيد 33 21

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 23

العريش 34 21

رفح 33 21

رأس سدر 30 15

نخل 34 18

سانت كاترين 26 09

الطور 31 18

طابا 34 20

شرم الشيخ 33 22

الاسكندرية 35 20

العلمين 34 19

مطروح 33 14

السلوم 33 15

سيوة 37 17

رأس غارب 33 20

الغردقة 32 19

سفاجا 32 20

مرسى علم 33 21

شلاتين 30 18

حلايب 28 19

أبو رماد 30 18

رأس حدربة 27 20

الفيوم 36 19

بني سويف 36 19

المنيا 37 20

أسيوط 37 20

سوهاج 37 19

قنا 38 17

الأقصر 37 18

أسوان 38 18.